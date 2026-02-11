Κίνηση: Χάος από νωρίς στον Κηφισό - Τροχαίο στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Περιστέρι, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία.

Αυξημένη είναι η επιβάρυνση και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει τμηματικές καθυστερήσεις.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στον Πειραιά, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρή συμφόρηση.

Εκτροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Ένα απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του πριν από λίγο στην περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο.

Λόγω του ατυχήματος παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, που φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.