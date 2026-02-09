Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Αθηνών, Κηφισίας, Πειραιά

Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μετ’ εμποδίων από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Περιστέρι, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσκολεύοντας τη μετακίνηση των οδηγών.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τμηματικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, γύρω από το λιμάνι, με πολλούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.