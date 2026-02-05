Γνώμες Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Κίνηση Αττική

Η «θαρραλέα» (και κουλ) εμφάνιση του Ανδρουλάκη στο ΤikΤok

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπαίνει (δειλά βέβαια) στο χώρο των social media προκειμένου να προσεγγίσει κοινά που μέχρι σήμερα είτε δεν ενδιαφέρονται για τους πολιτικούς, είτε δεν ενδιαφέρονται για το ΠΑΣΟΚ... 

Η τελευταία του εμφάνιση στο TikTok είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτερα «θαρραλέα» για τα δεδομένα του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Στο βίντεο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σκωπτικό τρόπο σχολιάζει τα κυβερνητικά μέτρα για το κυκλοφοριακό μαρτύριο στο λεκανοπέδιο σε αντιδιαστολή με τις προτάσεις που έχει καταθέσει το κόμμα του στο πλαίσιο της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει η Χαριλάου Τρικούπη. 

@nikos.androulakis

Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

