Ανδρουλάκης στο TikTok: «Στις επόμενες εκλογές κρίνεται το μέλλον σας - Και του χρόνου αλλαγή»

Με πολιτικά μηνύματα αλλά και χαλαρή διάθεση εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, μετά την εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στα μέλη και τους φίλους του κόμματος, τόνισε πως «στις επόμενες εκλογές κρίνεται το μέλλον κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα και μπορούμε ενωμένοι να τα καταφέρουμε», δίνοντας έμφαση στη συσπείρωση και την πολιτική αλλαγή.

Δεν έλειψε, ωστόσο, και η πιο ανάλαφρη στιγμή της βραδιάς. Όταν του ευχήθηκαν «πρόεδρε, και του χρόνου το φλουρί», ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε με νόημα: «και του χρόνου αλλαγή», κλείνοντας με χαμόγελο και πολιτικό υπονοούμενο το σύντομο μήνυμά του.