Ανδρουλάκης: «Η πολιτική αλλαγή δε θα έρθει ούτε από μεσσίες, ούτε από όσους απέτυχαν»

Σαφές πολιτικό στίγμα απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και σε εναλλακτικά σενάρια «εύκολων λύσεων» έστειλε από την Πεύκη ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει «ούτε από μεσσίες ούτε από πρόσωπα και πολιτικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», σε μία έμμεση αλλά εξόφθαλμη αναφορά τόσο στην Μαρία Καρυστιανού όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

Κατά την περιοδεία του, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε συνολική επίθεση στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για αποτυχία σε κρίσιμους τομείς, όπως η ακρίβεια, η στέγη, η δημόσια υγεία, η παιδεία και η πράσινη μετάβαση. «Τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί, οι ανισότητες μεγαλώνουν και η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται όλο και πιο δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ωστόσο, στη στρατηγική κατεύθυνση της προοδευτικής παράταξης, απορρίπτοντας τη λογική των προσωποκεντρικών λύσεων. «Η άλλη πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί από μεσσίες, ούτε από εκείνους που κρίθηκαν και καταδικάστηκαν οι επιλογές τους», σημείωσε, προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή «δεν μπορεί να γίνει με αυτούς που μιλούσαν για σεισάχθεια στα κόκκινα δάνεια και τελικά τα πούλησαν στα funds».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, ο ιστορικός της πυλώνας», τόνισε, καλώντας τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις που επιθυμούν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας «να συναντηθούν σε έναν κοινό αγώνα πολιτικής αλλαγής με πρόγραμμα, ήθος και θεσμική ευθύνη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με τη θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας, κάνοντας εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά στο άρθρο 86. «Δεν θα υπάρξουν ξανά υπουργοί στο απυρόβλητο», δήλωσε, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και επιθέσεις σε ανεξάρτητες αρχές.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για σειρά σκανδάλων και υποθέσεων που –όπως είπε– αποτυπώνουν ένα «αμετανόητο σύστημα εξουσίας», από τις υποκλοπές και την τραγωδία των Τεμπών έως τα κόκκινα δάνεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας ότι «η χώρα οδηγείται σε θεσμική παρακμή».

Ο κ. Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με αιχμές για τις σχέσεις πολιτικής και ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, τονίζοντας ότι «αν θέλουμε αυτονομία στην πολιτική, πρέπει να επιλέξουμε πολιτικούς που δεν είναι υπάλληλοι της ολιγαρχίας». «Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα και δεν θα κάνει χατήρια σε κανέναν ισχυρό», κατέληξε.

