Μητσοτάκης από Μαρούσι:Δίνουμε μάχη με την ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών και μείωση φόρων

Το Μαρούσι επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έκανε βόλτα στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συζήτησε με καταστηματάρχες και πολίτες.

«Δίνουμε μάχη με την ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και περικοπές φόρων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε πως η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, σιγουριά και ασφάλεια στη χώρα και πρόσθεσε: «πρόσω ολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα».

Νωρίτερα, μιλώντας στον ALPHA ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο.

Σε ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιναού, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι παράξενο και δεν γνωρίζω κατά πόσον είναι δεοντολογικό να μετριούνται κόμματα, που δεν υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός θύματος μιας εθνικής τραγωδίας και να είσαι αρχηγός κόμματος, η απόσταση είναι μεγάλη. Αφήστε να δούμε πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση».

Δείτε φωτογραφίες

Intime

undefined

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime