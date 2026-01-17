Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η ΝΔ με 28,9% - «Διχασμός» για την Καρυστιανού, πίσω ο Τσίπρας

Πολιτικό βάρος αποκτά πλέον η Μαρία Καρυστιανού στη νέα δημοσκόπηση της GPO, μετά τη δημόσια δήλωσή της ότι σκοπεύει να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική. Για πρώτη φορά, η παρουσία της καταγράφεται με σαφή και μετρήσιμα δεδομένα, αναδεικνύοντας τόσο την απήχηση όσο και τα όρια της επιρροής της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το 43,3% των ερωτηθέντων διατηρεί θετική άποψη για τη Μαρία Καρυστιανού, ποσοστό υψηλό για πρόσωπο χωρίς έως τώρα κομματική διαδρομή. Παράλληλα, όμως, οι αρνητικές γνώμες αγγίζουν το 49,9%, δείχνοντας ότι γύρω από το όνομά της υπάρχει έντονη πόλωση, ενώ ένα μικρό ποσοστό παραμένει ουδέτερο.

Η δημοσκόπηση εξετάζει και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού. Στο σχετικό ερώτημα, το 22,8% δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα, ενώ το 64,8% το απορρίπτει. Για σύγκριση, η αντίστοιχη πρόθεση για κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 17,5%.

Αξιοσημείωτο είναι και το εύρημα ότι το 10,2% απαντά πως σίγουρα θα στήριζε ένα κόμμα της Καρυστιανού. Προσθέτοντας και όσους θεωρούν κάτι τέτοιο «αρκετά πιθανό», το εν δυνάμει ποσοστό συνολικής στήριξης διαμορφώνεται στο 12,6%, δείχνοντας μια μικρή αλλά υπαρκτή και συμπαγή βάση.

Ωστόσο, στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα θα ενίσχυε τον αγώνα για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών, το 33,4% απαντά θετικά, ενώ το 57,6% εκφράζει αρνητική άποψη.

Παραμένει πρώτη η ΝΔ

Η ΝΔ παραμένει σταθερά πρώτη με μεγάλο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζει πτώση στο ποσοστό του.

Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,2%, μειωμένο κατά 1,1%. Στη συνέχεια βρίσκονται: Ελληνική Λύση 9,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,1%, ΚΚΕ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, ΜέΡΑ25 2,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,6 %, Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,8%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων φτάνει το 17,2%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,7%, 11,8% η Ελληνική Λύση, 11,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 9,2% το ΚΚΕ και 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Φωνή Λογικής με 2,1%, η Νίκη με 2% , η Νέα Αριστερά με 1,8%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 9,5%