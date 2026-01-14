RealPolls: Σε ποσοστά πάνω από τις ευρωεκλογές η ΝΔ - Τα ποσοστά Καρυστιανού

Σε μια πρώτη πανελλαδική μέτρηση της χρονιάς από την RealPolls για λογαριασμό του Protagon.gr, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου, αλλά η εικόνα του πολιτικού χάρτη παραμένει ρευστή και επιφυλακτική, προφανώς και υπό το «βάρος» των πιέσεων από τις προαναγγελίες για νέα κόμματα.



Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 24,4%, με άνοδο πάνω από μια μονάδα σε σχέση με τον Δεκέμβριο και την υψηλότερη επίδοση από τον Ιούνιο του 2025. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η επίδοσή της φτάνει στο 28,7% - υψηλότερα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024, αλλά σημαντικά κάτω από τα ποσοστά που είχε λάβει στις εθνικές εκλογές του 2023.

Η Πλεύση Ελευθερίας ενισχύεται αισθητά, επωφελούμενη τάσεων αντισυστημικής ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημειώνει πτώση τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει σημαντική πτώση, με 4,1% στην πρόθεση ψήφου και 5,3% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.





Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει και σενάρια με υποθετικούς αρχηγούς. Στο ερώτημα για πιθανή ψήφο σε κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, οκτώ στους δέκα ψηφοφόρους απαντούν αρνητικά, με το «ταβάνι» στήριξης να περιορίζεται στο 16%. Η Μαρία Καρυστιανού, παρά την «θολή» πολιτική της δομή, συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων και εμφανίζεται να προηγείται σε head-to-head αντιπαραθέσεις με τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Η έρευνα της RealPolls μετρά και τις απαντήσεις για την πρόθεση ψήφου στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμμα είχαν διαφορετικό αρχηγό. Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτινάσσεται από το 7,8% στο 15,7%. Κόμματα αρχηγικά, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, βλέπουν τα ποσοστά τους να εξαερώνονται.

Ένα άλλο, ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα: μόνο περίπου το 33% δηλώνει εμπιστοσύνη, με το 66% να εκφράζει ανοιχτή δυσπιστία. Όταν η ερώτηση μεταφέρεται στο «ποιος μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα», το 43,7% επιλέγει ένα νέο κόμμα, περισσότερο από όσους στηρίζουν την υπάρχουσα κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση.





Συνολικά, η πρώτη δημοσκόπηση του 2026 σκιαγραφεί μια σταθερή, αλλά εύθραυστη ΝΔ, έναν κατακερματισμένο χώρο αντιπολίτευσης και μια κοινωνία ανοιχτή σε νέες πολιτικές επιλογές — με τις επόμενες εβδομάδες να καθορίζουν κατά πόσο αυτή η δυναμική θα μετουσιωθεί σε πραγματικό πολιτικό ρεύμα.