Μαξίμου και Καρυστιανού: Η πρώτη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων, η τακτική και οι δεύτερες σκέψεις

Πρόγευση της τακτικής του έναντι του κυοφορούμενου κόμματος Καρυστιανού έδωσε τις τελευταίες ημέρες το Μέγαρο Μαξίμου, λίγα 24ώρα αφ ότου η ίδια επιβεβαίωσε ότι στο σχεδιασμό της είναι η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

«Ένα συλλογικό τραύμα δεν μπορεί να αποτελεί βατήρα προσωπικής ανέλιξης» διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε επικίνδυνες δηλώσεις περί σύλληψης πολιτικών αντιπάλων και δήμευσης των περιουσιών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr το «φαινόμενο Καρυστιανού» έχει απασχολήσει τις κλειστές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και προς το παρόν από την κυβέρνηση δεν φαίνεται να…βιάζονται να ανοίξουν μέτωπο με την Μαρία Καρυστιανού, κάτι, που φαίνεται πως έχει περισσότερες από μία αναγνώσεις.

Η πρώτη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων

Με το δεδομένο ότι κάθε πρόβλεψη για την επιρροή του υπό διαμόρφωση ακόμη κόμματος είναι εξαιρετικά επισφαλής και ριψοκίνδυνη σε αυτή τη φάση, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ένα μελλοντικό κόμμα με κατεξοχήν αντισυστηματικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζει άμεσα τις πολιτικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας. Τουναντίον και σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις το κόμμα Καρυστιανού θεωρείται ότι θα επιφέρει έως και σοβαρές ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης.

Άμεσα… θιγόμενα εμφανίζονται κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, η Νίκη, ενώ πολιτικοί παρατηρητές προεξοφλούν ότι ο παράγοντας Καρυστιανού θα επηρεάσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την εκλογική προοπτική του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του κυοφορούμενου κόμματος Τσίπρα. Δηλωτικό του πολιτικού positioning, που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι και η… φωτογραφική αποστροφή του πρωθυπουργού από το Μοσχάτο. «Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες», σημείωσε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι άλλο η δημοτικότητα και η δυνητική ψήφος και άλλο η πρόθεση ψήφου, υπονοώντας ότι όταν το υπό διαμόρφωση κόμμα αποκτήσει ηγεσία, στελέχη, ιδεολογικό προσανατολισμό και πολιτικές θέσεις είναι επόμενο να υπάρξει και η εύλογη…διόρθωση ως προς τα ποσοστά, που κυκλοφορούν στην παρούσα φάση περισσότερο ως αστικός μύθος και λιγότερο ως ρεαλιστική εκλογική επιρροή. Στην κυβέρνηση, ωστόσο, δεν εφησυχάζουν.

Οι προβληματισμοί για τους «ψηφοφόρους του καναπέ»

Έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος παραδέχεται ότι η μεταβλητή Καρυστιανού μπορεί να προβληματίσει έστω και εμμέσως το κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την ίδια σχολή σκέψης, εάν το νέο κόμμα κατορθώσει να αυξήσει τη συμμετοχή στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία, δηλαδή κατορθώσει να σηκώσει από τον καναπέ πολίτες, που απέχουν από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, τότε μπορεί να ανακατέψει την πολιτική τράπουλα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αναδιατάξει ευρύτερα τις πολιτικές ισορροπίες.

Επίσης, το νέο κόμμα είναι επόμενο να μετατοπίσει ως ένα βαθμό την πολιτική συζήτηση σε σχήματα όπως «το νέο και άφθαρτο έναντι του παλαιού πολιτικού συστήματος», που είναι φυσιολογικό να μην ευνοεί το κυβερνών κόμμα.