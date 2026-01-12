Μαρία Καρυστιανού για νέο κόμμα: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς

Έτοιμη να καταθέσει υποψηφιότητα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση εμφανίστηκε την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η Μαρία Καρυστιανού η οποία πριν από μερικές ημέρες αποκάλυψε ότι θα ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα.

«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε, γιατί πραγματικά, μετά τον θάνατο της κόρης μου, θεωρώ ότι χωρίς να το καταλάβω μπήκα σε μια αποστολή. Εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά μέσα από αυτό, η δικαίωση και της χώρας όσον αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Μαρία Καρυστιανού.

Γρατσία: Ένδεια επιχειρημάτων και παιδαριώδεις προσεγγίσεις

Από την πλευρά της η συνήγορός της κας Καρυστιανού, Μαρία Γράτσια υποστήριξε ότι η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023» δέχεται πόλεμο από το πολιτικό σύστημα, ενώ άφησε αιχμές και για τα ΜΜΕ.

«Συσπειρώνεται όλο το σύστημα για να της τραβήξουν το χαλί με παιδαριώδεις τοποθετήσεις. Η δράση της κατατείνει μόνο στο κοινό καλό», τόνισε δικηγόρος που φέρεται να αποτελεί και την εξ απορρήτων της κας Καρυστιανού αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου ότι τις δύο γυναίκες καθοδηγεί μια γερόντισσα, από τη Συρία η οποία υποτίθεται ότι μιλάει αραμαϊκά.

Όπως είπε η κ. Γρατσία, πρόκειται για μια «όχι τόσο επιτυχημένη διαστρέβλωση της αλήθειας από τον κ. Καραχάλιο», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, την αναθεώρηση του οποίου έχει ζητήσει η κ. Καρυστιανού, ότι η ευρωπαία εισαγγελέας έχει θέσει το θέμα του ακαταδίωκτου των πολιτικών στην Ελλάδα στις δικαστικές αρχές της Κομισιόν, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι.