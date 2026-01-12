Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ: «Πανωγραψίματα μπορεί να υπήρξαν, αλλά κύκλωμα όχι»

Με την κατάθεση του Αντώνη Μωυσίδη, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (‘15 - ‘16), στην εξεταστική επιτροπή, άνοιξε ο κύκλος της έρευνας της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον μάρτυρα να αρκείται πως είχε περιέλθει σε γνώση του η ύπαρξη κυκλώματος στον Οργανισμό.

«Μπορεί να υπήρξαν πανωγραψίματα από εκείνα τα χρόνια, αλλά αυτά, αυτού του μεγέθους που ακούμε σήμερα στη δικογραφία, δεν υπήρχαν. Άκουγα διάφορα που μπορεί να συνέβαιναν, αλλά κύκλωμα, όχι, δεν άκουσα ποτέ», κατέθεσε, ενώ ερωτηθείς για το εάν είχε δεχθεί απειλές ή εκβιασμούς, απάντησε: «όχι, όχι δεν είχα. Μένω έκπληκτος. Πάντα υπήρχαν τηλεφωνήματα από εδώ και από εκεί».

Ο επί 14 μήνες επικεφαλής του Οργανισμού την ίδια στιγμή υποστήριξε πως «ποτέ μα ποτέ ο υπουργός τότε δεν παρενέβη στο έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο μάρτυρας ωστόσο, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε τότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «περικύκλωση από εξωτερικούς φορείς που απέβλεπαν στα δισεκατομμύρια που διαχειρίζονταν ο Οργανισμός», ενώ αναφερόμενος στις τεχνικές εταιρείες, σχολίασε πως λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών».

Ερωτηθείς δε για την τεχνική λύση, υποστήριξε πως «εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τη τεχνική λύση, την πήραμε ως δεδομένη», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως «δεν ήταν λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα πληρώνονταν ένα αριθμός κτηνοτρόφων».



Πηγές ΝΔ για Μωυσίδη: «Ναι» στην τεχνική λύση - Μέγγενη για τον Οργανισμό ΚΥΔ και τεχνικός σύμβουλος



Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως κατά την κατάθεση του μάρτυρα αναδείχθηκαν οι διαχρονικές παθογένειες της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Όπως επεσήμαναν, ο Αντώνης Μωυσίδης «χαρακτήρισε «μέγγενη» τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τον τεχνικό σύμβουλο», ενώ ειδικά για την τεχνική λύση, τονίζουν πως κατέθεσε ότι: «δεν ασχοληθήκαμε γιατί την είχαμε πάρει ως δεδομένη… Δεν ήταν λάθος γιατί αλλιώς δεν θα πληρώνονταν αρκετοί κτηνοτρόφοι».

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ αρνείται να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες

Πηγές του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ επέμειναν πως η ΝΔ αρνείται την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων που αφορούν την εξαετή διακυβέρνησή της, ενώ αναφορικώς με την κατάθεση Μωυσίδη, στάθηκαν στη διαπίστωσή του περί «περικύκλωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς φορείς που απέβλεπαν στα δισ. που διαχειριζόταν». Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως «ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο ίδιος κατέθεσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν για την κατανομή βοσκοτόπων».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο μάρτυρας αποδόμησε το μύθευμα περί διαχρονικών παθογενειών

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα εκτιμούσαν πως ο Αντώνης Μωυσίδης «αποδόμησε το μύθευμα περί διαχρονικών παθογενειών».

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο μάρτυρας «ξεκαθάρισε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, δεν παρενέβη ποτέ στο έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ κανένας κομματάρχης, όπως ο «γαλάζιος» Γιώργος Ξυλούρης, δεν μπαινόβγαινε στο υπουργείο».

«Έπεσε έτσι στο κενό η απόπειρα του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, να καταδείξει, υποτίθεται, τις διαχρονικές ευθύνες για τη δυσλειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφει ξεκάθαρα τη λεηλασία που έλαβε χώρα επί ΝΔ», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.