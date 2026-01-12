Νέα ένταση για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αφήστε τα παραμυθάκια» - «Επιλέγετε τη συσκότιση, φοβάστε την αλήθεια»

Με έναν ακόμα γύρο έντασης, αυτή τη φορά για τον κατάλογο των μαρτύρων, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής άνοιξε το νέο κύκλο έρευνας που αφορά τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής μετά την χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα, η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε απόπειρα συγκάλυψης και ζήτησε διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων της «γαλάζιας» περιόδου.

Ειδικότερα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ αιτήθηκε την άμεση κλήτευση πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων - όπως οι πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης - αλλά και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά.

«Η συγκάλυψη αποδεικνύεται σταθερή κυβερνητική επιλογή. Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια», ανέφερε ενώ στον απόηχο της πρότασης Κακλαμάνη για την τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων των εξεταστικών, μίλησε για «ομολογία πανικού», λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των εξεταστικών.

Τη διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων ζήτησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλουν πως η πλειοψηφία κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, «επιμένει να αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαξιώνοντας τη διαδικασία, με προφανή στόχο να «ξεμπερδεύει» όσο το δυνατόν πιο σύντομα».

Λαζαρίδης: Παραμυθάκι τα περί συγκάλυψης και αποκλεισμών

«Αφήστε τα παραμυθάκια περί συγκάλυψης και αποκλεισμών», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζοντας πως στην πράξη η πλειοψηφία απέδειξε πως δεν έχει κάτι να κρύψει καθώς κάλεσε όλους τους κρίσιμους μάρτυρες και ουδείς αποκλείστηκε.

«Η εξεταστική επιτροπή θα κλείσει τις εργασίες της σύμφωνα με την παράταση που έχει δοθεί. Εξάλλου η Μιλένα Αποστολάκη στο tik tok της ανέφερε πως έχουν βγει τα συμπεράσματα...», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ, ενώ ειδικώς για τους προτεινόμενους από την Μιλένα Αποστολάκη μάρτυρες, ανέφερε πως αφενός οι δυο γενικοί γραμματείς δεν είχαν αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφετέρου ο Μάριος Σαλμάς «τη μια ημέρα είπε το ένα, την άλλη είπε το άλλο».

«Θα είχε ενδιαφέρον να ερχόντουσαν οι κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη να καταθέσουν πως έστησαν εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, αυτό θα ήταν διεύρυνση...», σχολίασε.

Αναφορικώς δε με το ζήτημα της δημοσιότητας, ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε πως η σκέψη του Νικήτα Κακλαμάνη δεν αφορά την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πάντως πως η πλειοψηφία δεν θα επιτρέψει αυτή να μετατραπεί σε show. «Μόλις αποδείξατε πως η συγκάλυψη είναι στρατηγική σας απόφαση. Όλα έχουν αποφασιστεί», ανταπάντησε η Μιλένα Αποστολάκη.

Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώτος μάρτυρας για το 2026. Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (‘15 - ‘16) Αντώνη Μωυσίδη. Θα ακολουθήσει ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Καρυώτης.