ΠΑΣΟΚ για πρόταση Κακλαμάνη και Εξεταστικές: «Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια»
Η Χαριλάου Τρικούπη εκφράζει την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να μπει απαγορευτικό στη ζωντανή μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών κατηγορώντας τον Πρόεδρο της Βουλής ότι «κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για τον κ. Μητσοτάκη».
Με μια σκληρή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εκφράζει τη ρητή αντίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στο ενδεχόμενο να μπει απαγορευτικό στη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής.
Η σχετική πρόταση έπεσε στο τραπέζι από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο οποίος ξεκαθάρισε πως η όποια αλλαγή εάν αποφασιστεί δεν θα αφορά στην παρούσα Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον Πρόεδρο της Βουλής ότι «προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη» και επισημαίνει πως η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα.
Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά
Ανεξήγητη η δήλωση του Προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής.
Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα. Αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει εξεταστική επιτροπή αντί προανακριτικής εμποδίζοντας τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της.
Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;
Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη.
Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες.