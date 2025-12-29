ΠΑΣΟΚ για πρόταση Κακλαμάνη και Εξεταστικές: «Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια»

Με μια σκληρή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εκφράζει τη ρητή αντίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στο ενδεχόμενο να μπει απαγορευτικό στη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η σχετική πρόταση έπεσε στο τραπέζι από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο οποίος ξεκαθάρισε πως η όποια αλλαγή εάν αποφασιστεί δεν θα αφορά στην παρούσα Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον Πρόεδρο της Βουλής ότι «προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη» και επισημαίνει πως η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

Ανεξήγητη η δήλωση του Προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα. Αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει εξεταστική επιτροπή αντί προανακριτικής εμποδίζοντας τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της.

Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;

Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη.

Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες.