ΠΑΣΟΚ σε Μαξίμου: Όχι πολιτικά παζάρια για τις Ανεξάρτητες Αρχές – Ζητά θεσμική διαδικασία στη Βουλή

«Το ΠΑΣΟΚ πιστό στη λογική της πρότασης του, -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής όπως ορίζεται ρητώς. Καλούμε τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει τη συνεδρίαση».

Την απάντηση αυτή έδιναν μέσω του Flash.gr στελέχη του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε όσα λίγο νωρίτερα είχαν διαρρεύσει από το Μαξίμου περί πρόσκλησης του πρωθυπουργού στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ώστε να πληρωθούν οι θέσεις των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, που παραμένουν ακέφαλες επί και μήνες.

Όπως σημείωναν τα ίδια στελέχη, «η λογική της πρότασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Και θύμιζαν ότι ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία.

«Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά για την ποιότητα της δημοκρατίας μας», υπογράμμιζαν, χωρίς να ξεχνούν ότι «δεν έχει περάσει, πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που οργάνωσε η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο».

Ως επίλογο στο σχόλιο τους, που δείχνει ότι στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν διάθεση να εγκλωβιστούν σε δήθεν συναινετικά προσκλητήρια του πρωθυπουργού τα οποία όμως δεν έχουν το οφειλόμενο θεσμικό υπόβαθρο, από το ΠΑΣΟΚ ανέφεραν ότι πρόταση τους για απόλυτη διαφάνεια «είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς».