Μητσοτάκης καλεί Ανδρουλάκη σε συνάντηση για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Μείζονα θεσμική πρωτοβουλία προτίθεται να αναλάβει μετά τις γιορτές ο πρωθυπουργός, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το flash.gr.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ώστε να πληρωθούν οι θέσεις των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, που παραμένουν ακέφαλες εδώ και μήνες.

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων επισημαίνει με νόημα ότι η πλειοψηφία απέδειξε τη βούληση της να διευθετηθεί η εν λόγω σημαντική θεσμική εκκρεμότητα, καθώς έχει συναινέσεις εδώ και περίπου 2 μήνες στην πάγια θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, βάσει της οποίας η όλη διαδικασία να γίνει για πρώτη φορά μέσω ανοικτής προκήρυξης και όχι μέσω λίστας προσώπων.

Ανώτατη κυβερνητική πηγή έλεγε χαρακτηριστικά τις προηγούμενες ημέρες στο flash.gr ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. «Από τη στιγμή, που η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί την πρόταση του, το συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να λειτουργήσει ως πρόσφορο έδαφος για μίνιμουμ συνεννόηση», υπογραμμίζει η ίδια πηγή.

Πρέσινγκ στον Νίκο Ανδρουλάκη

Με την έλευση του προεκλογικού σε κάθε περίπτωση 2026 είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει να πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ επιθυμώντας να καταδείξει σε ένα κατά βάση διαφιλονικούμενο κεντρώο ακροατήριο ότι η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) είναι η πολιτική δύναμη, που επιδιώκει το μίνιμουμ της συνεννόησης χάριν της διασφάλισης της θεσμικής συνέχειας, αλλά γενικότερης προόδου στη χώρα.

Άλλωστε, υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κίνηση έχει και μία πιο μεσοπρόθεσμη στόχευση, καθώς θα καταδείξει σε κάθε περίπτωση τα περιθώρια ευρύτερων συναινέσεων ανάμεσα στα δύο κόμματα σίγουρα εν όψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, πιθανώς και εν όψει του αδιόρατου ακόμη μετεκλογικού τοπίου.

Ο λόγος γίνεται για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου η διαδικασία για τον οριστικό διορισμό προέδρου έχει ήδη ανοίξει, για το Συνήγορο του Πολίτη, όπου εκκρεμεί η πλήρωση της θέσης του επικεφαλής, αλλά και για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπου, επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής προέδρου. Άλλωστε και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στην Διάσκεψη των Προέδρων για την θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατατέθηκαν 20 υποψηφιότητες, για τον Συνήγορο του Πολίτη 25 υποψηφιότητες και για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 22 υποψηφιότητες.