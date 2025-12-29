Οι τέσσερις στόχοι του Νίκου Ανδρουλάκη για το 2026

Η πρώτη πρόκληση για την Χαριλάου Τρικούπη είναι να μπορέσει να ξεκολλήσει τη βελόνα των δημοσκοπήσεων από τα σημερινά ποσοστά που δείχνουν στασιμότητα ή στην καλύτερη περίπτωση μια αργή άνοδο, η οποία όμως δεν είναι αρκετή για να εμφυσήσει κλίμα νίκης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και τίθενται τα διλήμματα, η βελόνα θα αρχίσει να κινείται προς τα πάνω και το ΠΑΣΟΚ θα εμφανίζεται πιο πειστικά ως η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ.

Το δεύτερο στοίχημα σχετίζεται με το Συνέδριο που έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί στα τέλη Μαρτίου. Φιλοδοξία της ηγεσίας είναι το συνέδριο να αποτελέσει πολιτικό γεγονός και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας μέσα από τις θέσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την επίλυση τους. Για το λόγο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει η προσυνεδριακη διαδικασία να μην εξελιχθεί σε μια μάχη μηχανισμών και το τριήμερο του συνεδρίου να μην καταλήξει σε μια αναμέτρηση για τους συσχετισμούς ελέγχου του κόμματος και των οργάνων που θα προκύψουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι παρά τις ρητορικές διακηρύξεις τόσο οι προεδρικοί όσο και οι περισσότεροι από τους κορυφαίους, ήδη οργανώνουν τις συμμαχίες τους κεντρικά και πανελλαδικά για την καλύτερη δυνατή καταγραφή δυνάμεων.



Μάχη για τα ηνία στην «προοδευτική αντιπολίτευση»

Ο τρίτος στόχος αναφέρεται στο σκληρό ανταγωνισμό στον ευρύτερο αντιπολιτευόμενο χώρο της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Με τα σημερινά δεδομένα το ΠΑΣΟΚ είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και η μοναδική που εμφανίζει ένα αντιπαραθετικό προς τη ΝΔ σχέδιο. Ωστόσο, το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και το κίνημα που σχεδιάζει να ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού απειλούν ευθέως ή εμμέσως την πρωτοκαθεδρία της Χαριλάου Τρικούπη, κάτι για το οποίο δουλεύουν στο κόμμα της Κεντροαριστεράς, προκειμένου να το αποτρέψουν. Πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ προς αυτές τις δυνητικές δεξαμενές είναι ανεπαίσθητες αλλά σε κάθε περίπτωση όπως λέει ο λαός «ο φόβος φυλάει τα έρημα».

Το τέταρτο και κορυφαίο ορόσημο αφορά τις εθνικές εκλογές που δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν το 2026, αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να επισπεύσει κατά μερικούς μήνες τη διεξαγωγή τους. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί επισήμως την πρωτιά, έστω με μια ψήφο από τη ΝΔ και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συντελεστεί μια θεαματική ανατροπή. Στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι ο στόχος είναι μεν υπερβολικά φιλόδοξος αλλά όχι ακατόρθωτος, υπό προϋποθέσεις. Αυτές είναι η ενότητα στο εσωτερικό του κόμματος, ο πολλαπλασιασμός των μηνυμάτων που θέλει να περάσει στην κοινωνία και η αύξηση των ποσοστών στα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι και η αχίλλειος πτέρνα για το ΠΑΣΟΚ. Για αυτό εξάλλου ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε περιοδείες στο λεκανοπέδιο, τις οποίες θα συνεχίσει με πιο εντατικούς ρυθμούς μέσα στον Ιανουάριο.

