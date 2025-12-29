Κυβέρνηση: Σημειωτόν η προσέγγιση με τους αγρότες - Αναζητούνται αξιόπιστοι συνομιλητές στα μπλόκα

Ενώ η κοινωνική πίεση αυξάνει και η μέχρι πρότινος ενιαία γραμμή στα αγροτικά μπλόκα δείχνει να σπάει, η κυβέρνηση υπενθυμίζει μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου πως μόνον ο ειλικρινής διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία επωφελείς λύσεις.

Παράθυρο διαλόγου – έστω και με κομμάτι των αγροτών, που βρίσκονται για 3 και πλέον εβδομάδες στις εθνικές οδούς – αφήνει η απόφαση 18 μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, ύστερα από τη σύσκεψη προχθές Σάββατο στην Επανομή.

Στον πρωινό καφέ προφανώς και θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, καθώς στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι αγρότες, που θα μεταπηδούν στο στρατόπεδο του διαλόγου θα αυξηθούν τα επόμενα 24ώρα. Κυβερνητικά στελέχη, υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να μην αφήσει αναπάντητο το… σινιάλο από μερίδα των αγροτών με τον Παύλο Μαρινάκη να υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει με συνέπεια τον διάλογο με το σύνολο του αγροτικού κόσμου. «Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία» επέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που επανέφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το κυβερνητικό πακέτο των μέτρων ενίσχυσης, δηλαδή τη μειωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και την επιμήκυνση της περιόδου ισχύος της, τη ψηφιακή εφαρμογή, ώστε να μην υπολογίζεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, αλλά και η ενίσχυση, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς και κτηνοτρόφους ως αντιστάθμισμα για απώλεια εισοδήματος.

Εξάλλου, από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, σε μία άκρως σύνθετη άσκηση, εάν ληφθεί υπ όψιν η εν κινήσει διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκε ακόμη μία σύσκεψη από τις πολλές τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα στους επιτελείς της Αντιπροεδρίας, τον αρμόδιο Υπουργό, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, ώστε να ολοκληρωθεί η εξόφληση διαφόρων επιδοτήσεων ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος του χρόνου.

Μόνο με εκπροσώπους όλων των μπλόκων θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης

Είναι σαφές ότι στην άμβλυνση της στάσης, έστω και ενός τμήματος των εξεγερμένων αγροτών έπαιξε σημαντικό ρόλο η μεγάλη ταλαιπωρία από τις ουρές χιλιομέτρων τόσο κατά την έξοδο, όσο και κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Εξ ου και μέσω της δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κυβέρνηση επιχειρεί να απομονώσει τους ακραίους αγροτοσυνδικαλιστές, που αρνούνται πεισματικό τον διάλογο μην εμφανίζοντας, πάντως, μία ρεαλιστική εναλλακτική, όπως λέγεται χαρακτηριστικά.

«Είναι κρίσιμο να αντιληφθούν ( την ανάγκη να προσέλθουν σε διάλογο ) και όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η μπάλα βρίσκεται και πάλι στο γήπεδο των εξεγερμένων αγροτών, που σημειωτέον έχουν ήδη απορρίψει δυο φορές την πρόσκληση του πρωθυπουργού σε διάλογο. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι ο Κώστας Τσιάρας είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους αγροτοσυνδικαλιστές ανά την επικράτεια έχοντας ξεκαθαρίσει εδώ και εβδομάδες ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή.

Μένει να αποσαφηνιστεί κατά πόσον θα επιδιωχθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν από την Πρωτοχρονιά ένα ραντεβού ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό και στους «πρόθυμους» αγρότες ή εάν θα δοθεί ακόμη μία πίστωση χρόνου, ώστε ο διάλογος να έχει την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση από την πλευρά των αγροτών. Εξάλλου, κυβερνητικά στελέχη δεν απέκλειαν μία συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους αγρότες, υπό τον όρο, πάντως, ότι σε αυτήν θα συμμετέχει το σύνολο των αγροτών και με την επισήμανση ότι η κυβέρνηση δεν θα ενδώσει σε μαξιμαλιστικά αιτήματα.