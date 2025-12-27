«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς» λένε οι αγρότες από τα μπλόκα -Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη παραμένουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα ζητούν να υπάρξει ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», αναφέρουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 13:00 το μεσημέρι έκλεισε η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Στις δώδεκα το μεσημέρι, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και τα δύο ρεύματα του δρόμου, για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιστατικών. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει ως τις τέσσερις το απόγευμα και θα επαναληφθεί από τις έξι έως τις δέκα το βράδυ και τις ίδιες ώρες, καθημερινά, μέχρι την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από τις πέντε χθες το απόγευμα παραμένει κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις δυο το μεσημέρι έως και τις πέντε.

Για μια ώρα θα κλείσει σήμερα στο μεσημέρι το τελωνείο της Νίκης και ξανά πάλι το βράδυ από τις επτά έως τις έντεκα. Νωρίτερα, αγρότες της περιοχής με αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου στο κέντρο της Φλώρινας, το οποίο ήταν κλειστό και έριξαν στην είσοδο της πολυκατοικίας μια μπάλα άχυρο και κοπριά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σήμερα το μεσημέρι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια θα συναντηθούν στην Επανομή με αντιπροσωπείες αγροτικών μπλόκων από την Κεντρική Μακεδονία για να συζητήσουν οργανωτικά θέματα που αφορούν το συντονισμό και την καλύτερη εκπροσώπησή τους στην πανελλαδική επιτροπή των αγροτών.

Παράλληλα, για την Κυριακή έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου. Επίσης, το μεσημέρι θα κλείσουν για μια ώρα το Δερβένι.

Τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα, με απόφαση της αστυνομίας, τέθηκαν σε ισχύ από τις 12:45 σήμερα το μεσημέρι έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων η διακοπή εκτείνεται έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ είτε από τον Α/Κ Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος των οχημάτων.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων εκτρέπονται από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων εκτρέπονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Βελεστίνου, με κατεύθυνση προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με σκοπό να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε., πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.), θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή, εναλλακτικά, μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτροπές.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το οδικό δίκτυο της περιοχής.