Μπλόκα αγροτών: Κλείνει η αερογέφυρα της Νίκαιας - Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη

Από τις 12 το μεσημέρι έκλεισε επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα καθώς οι αγρότες δεν κάνουν βήμα πίσω στις κινητοποιήσεις τους. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στη Νίκαια προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και προγραμματίζεται η πανελλαδική σύσκεψη.

Οι αγρότες, πέραν της αερογέφυρας της Νίκαιας, αποφάσισαν να ανοίξει το μπλόκο αύριο στο Μακρυχώρι, κατά τις ώρες 12:00 - 17:00. Σημειώνεται ότι στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό για τους οδηγούς.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποκλείσουν τον κόμβο της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια θα πραγματοποιηθούν επίσης συσκέψεις, ενώ στις 12:00 θα κλείσει προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων, χωρίς να έχει καθοριστεί η διάρκεια.

Στα μπλόκα, όπου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι τονίζουν πως δεν υποχωρούν αλλά θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση του αγώνα τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι στις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά, «είναι ένας αγώνας επιβίωσης για εμάς και τις οικογένειές μας» και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους την Κυριακή, ανταλλάσσοντας ευχές και παίρνοντας δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς την Πρωτοχρονιά

Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι τη Δευτέρα πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Φάκελο με τα αιτήματά τους παρέδωσαν στον υπουργό Ανάπτυξης αγρότες της Κορινθίας

Τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας περιλαμβάνει ο φάκελος που παρέδωσαν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών από την Κορινθία.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων, κόστους παραγωγής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και διευκολύνει την ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Σκληραίνει η στάση μετά τις γιορτές

Όπως όλα δείχνουν, μετά τις γιορτές οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτήριες και λιμάνια. Με συμβολικές δράσεις θα συνεχίσουν Κυριακή και Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη επιστρέφουν στο μοτίβο των γιορτών για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω». Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου μόνο όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε επεξεργασία, με μέτρα όπως φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στο μπλόκο και σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα έχουν προγραμματίσει αποκλεισμό για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα και παράλληλα οι αγρότες των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν νέες δράσεις.