Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις συνελεύσεις στα μπλόκα και οριστικοποιούν τα επόμενα βήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει ξανά το Σάββατο, ενώ οι αγρότες προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σύσκεψη στο Βασιλικό Μπλόκο. Παρά το άνοιγμά της την Τετάρτη που διευκόλυνε την κυκλοφορία, από το Σάββατο η αερογέφυρα θα κλείσει προσωρινά, με αναμενόμενη επαναλειτουργία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα, οι αγρότες τονίζουν ότι θα κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα τις ανοίξουν ξανά για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία θα ρυθμιστεί όπως και κατά τη διάρκεια των γιορτών, με εκτροπές οχημάτων από τον κόμβο του Πλατυκάμπου προς την παλιά Εθνική Οδό και επανένταξη στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Μάλγαρα: Κλείνει το Σάββατο το ρεύμα προς Αθήνα

Στα Μάλγαρα, το Σάββατο θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό. Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποκλείσουν τον κόμβο της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια θα πραγματοποιηθούν επίσης συσκέψεις, ενώ στις 12:00 θα κλείσει προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων, χωρίς να έχει καθοριστεί η διάρκεια.

Οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους την Κυριακή, ανταλλάσσοντας ευχές και παίρνοντας δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Σκληραίνει η στάση μετά τις γιορτές

Όπως όλα δείχνουν, μετά τις γιορτές οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτήριες και λιμάνια. Με συμβολικές δράσεις θα συνεχίσουν Κυριακή και Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη επιστρέφουν στο μοτίβο των γιορτών για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω». Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου μόνο όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε επεξεργασία, με μέτρα όπως φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στο μπλόκο και σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους τις επόμενες ημέρες.

Χριστούγεννα στα μπλόκα

Τα μπλόκα παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια ρεβεγιόν, ανάβοντας φωτιές και γιορτάζοντας μαζί με τις οικογένειές τους, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας προς την κυβέρνηση.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

