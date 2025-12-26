Μπλόκα αγροτών: Σε κρίσιμο σημείο οι κινητοποιήσεις - Το Σάββατο η σύσκεψη στη Νίκαια

Στα σημεία των κινητοποιήσεων πέρασαν Χριστούγεννα οι αγρότες, πραγματοποιώντας συμβολικές δράσεις και παραμένοντας σε επιφυλακή για τις επόμενες κινήσεις τους.

To επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (27/12) στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινώσει, την Κυριακή ή το αργότερο τη Δευτέρα σε πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί, πιθανότατα, στη Θεσσαλονίκη θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών.

Όπως επισημαίνουν, η σύσκεψη αυτή θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό στάδιο για πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο κενό τα καλέσματα του Μαξίμου

Τα έως τώρα καλέσματα της κυβέρνησης για διάλογο έχουν πέσει στο κενό καθώς το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ως προς τα αιτήματα που έχουν παρουσιάσει ενώ από την πλευρά τους οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους έχοντας, αυτή τη φορά, τη στήριξη μεγάλου μέρους των πολιτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

Οι αγρότες έχουν δηλώσει ότι δεν σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, ωστόσο σταδιακά από το Σάββατο αναμένεται ότι θα προχωρήσουν εκ νέου στο κλείσιμο επίμαχων σημείων του Εθνικού οδικού δικτύου.

Η τροχαία έχει ξεκαθαρίσει πως η εκτροπή των οχημάτων είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας των οδηγών αλλά και των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα.