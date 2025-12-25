Αγρότες: Και αλλαγή χρόνου στα μπλόκα - Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Μετά τα Χριστούγεννα, οι αγρότες αγρότες ετοιμάζονται να κάνουν και αλλαγή χρόνου στα μπλόκα.

«Μπορεί να είμαστε εδώ και να ψήσουμε αρνιά το Πάσχα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας» λένε.

Την Κυριακή ή το αργότερο τη Δευτέρα σε πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί, πιθανότατα, στη Θεσσαλονίκη θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους ενώ το Σάββατο θα προηγηθεί η συνάντηση τους στο μπλόκο της Νίκαιας.

Τα έως τώρα καλέσματα της κυβέρνησης για διάλογο έχουν πέσει στο κενό καθώς το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ως προς τα αιτήματα που έχουν παρουσιάσει ενώ από την πλευρά τους οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους έχοντας, αυτή τη φορά, τη στήριξη μεγάλου μέρους των πολιτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

Οι αγρότες έχουν δηλώσει ότι δεν σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, ωστόσο σταδιακά από το Σάββατο αναμένεται ότι θα προχωρήσουν εκ νέου στο κλείσιμο επίμαχων σημείων του Εθνικού οδικού δικτύου.

Η τροχαία έχει ξεκαθαρίσει πως η εκτροπή των οχημάτων είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας των οδηγών αλλά και των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα.