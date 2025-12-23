Μπλόκα αγροτών: SOS από τους ξενοδόχους – Σε κίνδυνο ο τουρισμός και η εικόνα της χώρας

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στον ελληνικό τουρισμό κρούει ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Όπως επισημαίνει, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το αδιέξοδο στο οδικό δίκτυο πλήττει άμεσα όχι μόνο τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και τη συνολική εικόνα της χώρας ως ασφαλούς και οργανωμένου προορισμού. «Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για τη σημερινή αλγεινή κατάσταση. Εκείνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοί μας», τονίζει με έμφαση.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων ζητά άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, προκειμένου , όπως λέει, «μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει δοθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο». Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να μπει φρένο στη μεγάλη ταλαιπωρία πολιτών και επισκεπτών και να περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού, η οικονομική ζημιά που ήδη καταγράφεται στον τουριστικό κλάδο.



«Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν», καταλήγει, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργεί ως παράπλευρη απώλεια σε κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις.