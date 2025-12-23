Κίνηση και αγροτικά μπλόκα «πονοκεφαλιάζουν» τους εκδρομείς - Ουρά 10 χιλιομέτρων στην Ριτσώνα

Η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα για τα Χριστούγεννα γίνεται μετ’ εμποδίων καθώς η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, αλλά και στον Ε65, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα λόγω των μπλόκων που έχουν στήσει αγρότες. Οι ουρές στον κόμβο της Ριτσώνας ξεπερνούν πλέον τα 10 χιλιόμετρα, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς.



Προβλήματα καταγράφονται σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου της χώρας. Ειδικότερα, πέρα από τη Ριτσώνα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές:

Θήβα και Σχηματάρι

Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ορχομενού και της Αλίαρτου

Κόμβος της Λάρισας

Οι οδηγοί αναγκάζονται ακόμα και να κινηθούν σε χωματόδρομους γύρω από τον Ορχομενό, προκειμένου να αποφύγουν τα μπλόκα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί.

Διαπραγματεύσεις χωρίς αποτέλεσμα

Οι αγροτοσυνδικαλιστές παραμένουν απρόθυμοι να αποχωρήσουν, παρά τις προτροπές της αστυνομίας να παραχωρηθεί δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στους δρόμους.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται την ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τον Ε65 παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η παρουσία των τρακτέρ αποτελεί θέμα ασφαλείας. Την τελική απόφαση για τη ροή της κυκλοφορίας παίρνει πάντως η τροχαία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κυκλοφορία έχει ανοίξει στα διόδια των Μαλγάρων, ενώ και το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων λειτουργεί πλέον κανονικά. Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες



Η κατάσταση στους δρόμους παραμένει όμως δύσκολη, με τους εκδρομείς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και αναγκαστικές εκτροπές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς υπομονή και προσοχή, ενώ συνιστούν να ενημερώνονται για τα σημεία με εκτροπές πριν ξεκινήσουν για το ταξίδι τους.