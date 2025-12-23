«Οδύσσεια» για τους εκδρομείς λόγω των μπλόκων: Πώς περνούν από χωράφια - Η ΕΛΑΣ άνοιξε τα Μάλγαρα

Άνοιξαν τα διόδια στα Μάλγαρα με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κίνηση διεξάγεται από 3 λωρίδες κυκλοφορίας.

Η κίνηση είχε διακοπεί επ' αόριστον στο ρεύμα προς Αθήνα εξαιτίας του μπλόκου των αγροτών, ενώ είχαν σημειωθεί συμβολικοί αποκλεισμοί και στο αντίθετο ρεύμα.

Την ίδια ώρα με «Οδύσσεια» μοιάζει η προσπάθεια εξόδου από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία εξαιτίας των μπλόκων. Οι αγρότες επιμένουν να μην θέλουν να μετακινήσουν τα γεωργικά μηχανήματα που έχουν παρατάξει αριστερά και δεξιά σε καίρια σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ η αστυνομία από τη δική της πλευρά επιμένει ότι εάν δεν απομακρυνθούν τα μηχανήματα, τότε δεν θα επιτραπεί να κυκλοφορήσουν οχήματα.

Το αποτέλεσμα είναι οι οδηγοί να προσπαθούν μέσω παρακαμπτηρίων -ακόμα και μέσα από χωράφια και χωματόδρομους- να αποφύγουν τα μπλόκα και να φτάσουν μετά από απίστευτη ταλαιπωρία στους προορισμούς τους.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση που κατέγραψε ο τραγουδιστής Χρήστος Παπαδόπουλος. Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ΙΧ αυτοκίνητα κινούνται εκτός δρόμου και προχωρούν μέσα σε έναν χωματόδρομο προσπαθώντας να παρακάμψουν ένα από τα μπλόκα.

«Μια από τις παρακάμψεις προκειμένου να φτάσουμε από Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Μετά από εδώ βγήκαμε στην Εθνική στο 126χλμ (3 ώρες από Αθήνα) και λίγα μέτρα μετά που πληρώσαμε τα διόδια , μας ξαναπέταξε εκτός μέσω Τραγάνας» περιγράφει ο Χρήστος Παπαδόπουλος που παροτρύνει τους πολίτες «όσοι δεν έχετε κάτι επαγγελματικό να κάνετε, απολαύστε τα Χριστούγεννα στο σπίτι σας».

«Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Εθνική Οδός με την παρούσα κατάσταση»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο Action24 για την κατάσταση στις εθνικές οδούς. Έκανε λόγο για «κατάληψη του οδοστρώματος» από τους αγρότες κάτι που συνιστά κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι οδηγοί θα φτάσουν στον προορισμό τους με ασφάλεια» σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι εθνικές οδοί με την παρούσα κατάσταση με την ύπαρξη γεωργικών μηχανημάτων, πρόχειρων κατασκευών και πεζών αγροτών στα σημεία των μπλόκων.

Η ταλαιπωρία των εκδρομέων

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η κα. Εύα Γκανούρη, που βίωσε την πρωτόγνωρη εμπειρία του ταξιδιού από Αθήνα για Θεσσαλονίκη μέσω... καρόδρομων, είπε ότι «δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να το κάνει» κι εξήγησε ότι «ταξιδεύω με τον σύζυγό μου για επαγγελματικό ταξίδι».

Αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούν είπε ότι κινούμαστε συνεχώς «σε μία παράκαμψη. Δεν βγαίνεις καθόλου εθνική παρά μόνο στο 126ο χιλιόμετρο, περνάς τα διόδια και ξαναμπαίνεις σε παράδρομο. Είναι λίγο πριν την Τραγάνα.

Είναι κλειστός ο δρόμος, δεν υπάρχει δίοδος για να βγει κανείς στην Εθνική. Είναι μόνο Αστυνομία, δεν είδαμε αγρότες πουθενά» είπε.

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι «παρακάτω υπήρχε σημείο σκαμμένο από το νερό ενώ κι ο δρόμος στένευε. Θεωρώ ότι χαμηλό αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να περάσει. Επαναλαμβάνω, όποιος δεν έχει λόγο, να μην ταξιδέψει. Κάναμε σε 3 ώρες 126 χιλιόμετρα από Αθήνα» κατέληξε.

Πού παραμένουν τα μπλόκα – Αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς

Τα περισσότερα μπλόκα εξακολουθούν να εντοπίζονται σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Σύμφωνα με τους αγρότες, από σήμερα οι διελεύσεις θα επιχειρούνται με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στο πλάι κάθε ρεύματος κυκλοφορίας.

Κεντρικό μπλόκο παραμένει αυτό της Νίκαιας Λάρισας, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια ώρα, αγρότες από Καρδίτσα και Τρίκαλα έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από τη Ριτσώνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο υπάρχει προς το παρόν μία λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν θα ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αντίθετοι στη διέλευση φορτηγών.

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση, οι αγρότες του μπλόκου στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα ανακοίνωσαν ότι από σήμερα η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φορτηγών, διεξάγεται κανονικά, τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης–Ιωαννίνων.

Τέλος, οι αγρότες στο μπλόκο του Καλπακίου, στα Ιωάννινα, αποφάσισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας να αφήσουν τον δρόμο ανοιχτό έως την Παρασκευή. Το συντονιστικό τους όργανο θα συνεδριάσει την ίδια ημέρα, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει για τις επόμενες κινητοποιήσεις.