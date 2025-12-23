Τα μπλόκα των αγροτών «φρενάρουν» την έξοδο για τις γιορτές – Ο «χάρτης» των κινητοποιήσεων

Η φετινή έξοδος των Χριστουγέννων πραγματοποιείται υπό την «σκιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς μπλόκα έχουν στηθεί σε βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα. Αν και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ανακοινώνουν παράλληλα κινήσεις ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Από τα ξημερώματα της Τρίτης, προπαραμονή Χριστουγέννων, τα τρακτέρ αναμένεται να μετακινηθούν προς τις άκρες των δρόμων χωρίς όμως να απομακρυνθούν πλήρως από τους αυτοκινητόδρομους, γεγονός που σημαίνει ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται μετ’ εμποδίων και σε ορισμένα σημεία μέσω παρακαμπτηρίων.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας η κυκλοφορία διεξάγεται ήδη κατά τόπους από εναλλακτικές διαδρομές, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων, ενώ στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό και βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για το άνοιγμα λωρίδων και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπότα, μέλος του συντονιστικού μπλόκου Μαλγάρων, από το πρωί της Τρίτης ο δρόμος θα είναι ανοιχτός και στα δύο ρεύματα, με τα τρακτέρ τοποθετημένα δεξιά και αριστερά και δύο λωρίδες κυκλοφορίας διαθέσιμες για τα οχήματα. Όπως τόνισε στο Action 24, «οι όποιες καθυστερήσεις θα είναι ολιγόλεπτες» και δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τους οδηγούς, καθώς πρόκειται για σημείο που δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, αγρότες σε Κομοτηνή και Σιάτιστα έχουν ανακοινώσει προσωρινά ανοίγματα των δρόμων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων. Υπολογίζεται ότι σε διαδρομές όπως Αθήνα – Λαμία οι οδηγοί ενδέχεται να συναντήσουν περισσότερα από 20 μπλόκα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται πολύωροι αποκλεισμοί.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να λήξουν. «Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα σπάσουν, είναι γελασμένη», τονίζουν, δηλώνοντας ότι ακόμη και τις ημέρες των γιορτών θα παραμείνουν στους δρόμους, πραγματοποιώντας συμβολικά ρεβεγιόν στα μπλόκα.

Στο μεταξύ, άνοιξε εκ νέου η σήραγγα των Τεμπών, καθώς οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποχώρησαν μετά τον συμβολικό αποκλεισμό. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους, κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ στο μνημείο των θυμάτων, αποτίοντας φόρο τιμής, πριν δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε επιφυλακή, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, καθώς οι συνθήκες κυκλοφορίας μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των κινητοποιήσεων.

Μπλόκα αγροτών και διευκολύνσεις κυκλοφορίας

Θεσσαλία & Κεντρική Ελλάδα

Νίκαια, Λάρισας (ΠΑΘΕ): Αγρότες παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου.

Καρδίτσα & Τρίκαλα (Ε65): Τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας.

Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας

Κάθοδος προς Αθήνα από ύψος Μαρτίνου

Άνοδος προς Λαμία από ύψος Ριτσώνας

Κυκλοφορία μέσω παρακαμπτηρίων οδών

Μακεδονία

Μάλγαρα

Ρεύμα προς Θεσσαλονίκη (ανοιχτό)

Ρεύμα προς Αθήνα (κλειστό)

Θέρμη Θεσσαλονίκης (Πράσινα Φανάρια): Παραμένει μπλόκο.

Σιάτιστα, Δυτική Μακεδονία: Από Τρίτη 23/12, πλήρης κυκλοφορία για όλα τα οχήματα στην Εγνατία Οδό και Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Θράκη

Δυτικός κόμβος Κομοτηνής (Εγνατία Οδός, ρεύμα προς Ξάνθη): Ανοίγει για τα οχήματα από Τρίτη έως Παρασκευή 26/12.

Νησιά & Πελοπόννησος