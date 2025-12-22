Πάτρα: Οι αγρότες κλείνουν την περιμετρική οδό μέσα στις γιορτές

Κυκλοφοριακό κομφούζιο αναμένεται από το επόμενο 24ωρο στην Πάτρα καθώς αφενός αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, αλλά και των ετεροδημοτών που προγραμματίζουν να περάσουν τις γιορτές στην αχαϊκή πρωτεύουσα, αφετέρου με απόφαση των αγροτών που λήφθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12), η περιμετρική οδός της πόλης θα παραμείνει (για την ώρα, άγνωστο για πόσο) αποκλεισμένη από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το tempo24news, που μεταφέρει πληροφορίες από τους αγρότες, η Τροχαία δεν δέχθηκε την πρότασή τους να δοθεί στην κυκλοφορία ένα ρεύμα με αποτέλεσμα να αποφασίζουν τη συνέχιση του μπλόκου.



Μετά από αυτή την εξέλιξη, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στην Πάτρα, μέσα στις γιορτές, αναμένεται να επικρατήσουν δύσκολες καταστάσεις με τις μετακινήσεις, με ουρές και μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων.