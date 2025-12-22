Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών - Τι σχεδιάζουν οι αγρότες μέχρι τα Χριστούγεννα

Συνεχίζεται η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα, ενώ σήμερα Δευτέρα (22/12) προχώρησαν στο κλείσιμο της σήραγγας των Τεμπών, αποκλείοντας με τα τρακτέρ τους και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τα φορτηγά.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση πάντως, έλαβε τέλος νωρίς το απόγευμα, με τους αγρότες να ανοίξουν τις σήραγγες των Τεμπών και να επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων.

Φωτό: EUROKINISSI

Φωτό: EUROKINISSI

«Το κλείσιμο στις σήραγγες των Τεμπών είναι απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας για κλιμάκωση του αγώνα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης για τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε», τόνισε ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Κώστας Χατζής.

Φωτό: EUROKINISSI

«Σήμερα έχουμε αυτή τη δράση, από αύριο χαλαρώνουμε τα μπλόκα μας για τη διέλευση όσων επιθυμούν να μεταφερθούν για τις γιορτές, ενώ από εδώ και πέρα θα επανέλθουμε με νέες αποφάσεις. Ο αγώνας μας δε σταματά εδώ», πρόσθεσε.

Μαρινάκης: Η αστυνομία δεν μπορεί να διώξει 5.000 τρακτέρ

Το σήκωμα των διοδίων προκειμένου να περνούν απρόσκοπτα οι αγρότες, στο οποίο προβαίνουν οι αγρότες σε πολλά σημεία της χώρας, αποτελεί ποινικό αδίκημα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Υπάρχουν ποινικές και αστικές ευθύνες για το σήκωμα των διοδίων, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ηρωϊσμός ή ακτιβισμός το να σηκώνουν τα διόδια και μετά όλοι εμείς οι υπόλοιποι να πληρώνουμε», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες, ενώ ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να οργανωθεί αστυνομική επιχείρηση για να φύγουν από τους δρόμους περίπου 5.000 τρακτέρ.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες

Την ίδια ώρα, νέα κινητοποίηση των αγροτών βρίσκεται σε εξέλιξη στη βόρεια Ελλάδα, με αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Από το μεσημέρι σήμερα, οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων έκλεισαν εκ νέου το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο για 22η ημέρα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είχε ανοίξει προσωρινά χθες για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών, από αύριο το μεσημέρι προγραμματίζεται το άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών. Οι παραγωγοί εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας τη διέλευση χωρίς καταβολή αντιτίμου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση για σήμερα, ενώ το βράδυ θα συνεδριάσουν για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Από τις 16.00, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας θα προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες της Πέλλας. Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν στα «Πράσινα Φανάρια», όπου ισχυρή αστυνομική παρουσία εμποδίζει την πρόσβαση προς τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Ενισχύεται επίσης το μπλόκο που έχουν στήσει μελισσοκόμοι και αγρότες στη Χαλκιδική, στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία.

Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Για 19η ημέρα συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται εντός της ημέρας να αποφασίσουν για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, χωρίς να προβλέπεται αποκλεισμός δρόμου. Αντίστοιχα, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση Δροσιάς Πέλλας, όπου έχουν παραταχθεί τρακτέρ από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν.

Σε κινητοποιήσεις παραμένουν οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της Αριδαίας. Οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους διατηρούν παρουσία στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σύμφωνα με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, σήμερα θα πραγματοποιηθεί κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και συμβολικός αποκλεισμός διάρκειας δύο ωρών από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν αποκλείσει την είσοδο της κωμόπολης στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, πραγματοποιώντας καθημερινά συμβολικές κινητοποιήσεις.

Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη, στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Οι παραγωγοί είχαν μεταβεί χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στα σημεία αυτά.

Σήμερα, αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανείμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενημερώνοντας παράλληλα τους οδηγούς για τους λόγους της κινητοποίησής τους.

Σε ισχύ παραμένει και ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού, στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών επιτρέπουν τη διέλευση μόνο μέσω παρακαμπτήριων οδών για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Τέλος, αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης συνεχίζουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς. Το σημείο αποτελεί κεντρικό κόμβο που συνδέει τους οικισμούς της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω του Εξαπλάτανου, καθώς και με την πόλη της Δράμας.

Στερεά Ελλάδα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

Ήπειρος

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τυριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δένδρα στα μπλόκα.

Δυτική Ελλάδα

Τις επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να αποφασίσουν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, κρατώντας αποκλεισμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, θα πραγματοποιήσουν απόψε στις 20:00 γενική συνέλευση, ώστε να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις, όπως το άνοιγμα λωρίδων κυκλοφορίας για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών κατά την εορταστική περίοδο.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής, για περίπου μία ώρα, τον κόμβο του Κουβαρά, στο ύψος του Αγρινίου, ενώ συνεχίζουν καθημερινά τις δράσεις ενημέρωσης.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρίσκονται για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα της «Ολυμπίας» οδού, θα συνεδριάσουν απόψε, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις, όπως το να δώσουν στην κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση κατά την διάρκεια της εξόδου των εκδρομέων.

Στα Καλάβρυτα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής όπου έγινε ολιγόωρος συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο ύψος του Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών.