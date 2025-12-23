Στην άκρη των δρόμων βάζουν τα τρακτέρ οι αγρότες ενόψει Χριστουγέννων - Τι ζητά η ΕΛΑΣ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τα μπλόκα ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν από τα αιτήματά τους.

Όπως επισημαίνουν, οι ημέρες των εορτών θα τους βρουν στους δρόμους. Παράλληλα, από σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, τα αγροτικά οχήματα θα μετακινηθούν στις άκρες του οδοστρώματος, αφήνοντας ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των μπλόκων. «Αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι τα μπλόκα θα διαλυθούν, κάνει λάθος. Συνεχίζουμε και προετοιμαζόμαστε για ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των δράσεών τους.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και αστυνομικές συστάσεις

Από την πλευρά της, η Τροχαία υπογραμμίζει ότι, για να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία ενόψει της εορταστικής εξόδου, οι αγρότες θα πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως από την Εθνική Οδό, τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθώς και από τα πρόχειρα καταλύματα όπου διανυκτερεύουν εδώ και περισσότερες από 20 ημέρες.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με τις διεκδικήσεις των αγροτών να συνεχίζονται και την εορταστική έξοδο να αναμένεται να πραγματοποιηθεί αλλά με δυσκολίες.

Πού παραμένουν ενεργά τα μπλόκα

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας παραμένει ενεργό, με την Εθνική Οδό στο συγκεκριμένο σημείο να παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Αμετακίνητοι εμφανίζονται και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας. Στην Καρδίτσα, στον Ε65, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, αλλά και στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου, αποφασίστηκε μετά από συνέλευση να παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το κλείσιμο του τελωνείου του Προμαχώνας, που επηρεάζει τις διεθνείς μεταφορές και εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Μπλόκα αγροτών και διευκολύνσεις κυκλοφορίας

Θεσσαλία & Κεντρική Ελλάδα

Νίκαια, Λάρισας (ΠΑΘΕ): Αγρότες παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου.

Καρδίτσα & Τρίκαλα (Ε65): Τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας.

Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας

Κάθοδος προς Αθήνα από ύψος Μαρτίνου

Άνοδος προς Λαμία από ύψος Ριτσώνας

Κυκλοφορία μέσω παρακαμπτηρίων οδών

Μακεδονία

Μάλγαρα

Ρεύμα προς Θεσσαλονίκη (ανοιχτό)

Ρεύμα προς Αθήνα (κλειστό)

Θέρμη Θεσσαλονίκης (Πράσινα Φανάρια): Παραμένει μπλόκο.

Σιάτιστα, Δυτική Μακεδονία: Από Τρίτη 23/12, πλήρης κυκλοφορία για όλα τα οχήματα στην Εγνατία Οδό και Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Θράκη

Δυτικός κόμβος Κομοτηνής (Εγνατία Οδός, ρεύμα προς Ξάνθη): Ανοίγει για τα οχήματα από Τρίτη έως Παρασκευή 26/12.

Νησιά & Πελοπόννησος

Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, Εύβοια: Αποκλεισμός μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, με εξαίρεση ασθενοφόρα.

Περιμετρική Πατρών: Κυκλοφορία από Αθήνα προς Πύργο μέσω μίας λωρίδας, με συνεννόηση αστυνομίας και Ιονίας Οδού για διευκόλυνση.

Προσωρινό άνοιγμα της Εγνατίας Οδού

Παράλληλα, οι αγρότες στο μπλόκο του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς Ξάνθη, ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Οι εξελίξεις παραμένουν δυναμικές, με τους αγρότες να επιμένουν στις διεκδικήσεις τους και τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση ενόψει αυξημένης κυκλοφορίας τις επόμενες ημέρες.