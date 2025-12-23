Μητσοτάκης σε αγρότες: Αυτή η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς - Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση άνοιξε τις εργασίες του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο αλλά δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις κινητοποιήσεις των αγροτών , τονίζοντας ότι η Πολιτεία έχει ήδη απαντήσει στα αιτήματά τους με πράξεις.

Επανέλαβε ότι, αν και πολλά από τα αιτήματα του κλάδου είναι δικαιολογημένα και η κυβέρνηση τα υιοθετεί στο μέτρο του δυνατού, η κοινή ευθύνη επιτάσσει να μην διαταράσσεται η κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

«Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται»



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός στην τοποθέτησή του, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πολιτική δεν καθορίζεται υπό το κράτος απειλών. «Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους αγρότες να αναλογιστούν το βάρος της κοινής ευθύνης.

Τα 4 κεντρικά θέματα της ατζέντας



Το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο επικεντρώθηκε σε θεσμικές τομές που αφορούν τη διαφάνεια, την ασφάλεια και το ψηφιακό μέλλον της χώρας:

Στρατηγική για το 2026: Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εισηγήθηκαν την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026, θέτοντας τους στόχους για την επόμενη χρονιά.

Ψηφιακό Μέτωπο στη Διαφθορά: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Γιάννης Μπούγας παρουσίασαν το νομοσχέδιο για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς. Πρόκειται για μια κομβική μεταρρύθμιση που θα επιτρέπει την πλήρη χαρτογράφηση και επιτάχυνση των σχετικών ερευνών.

Θωράκιση κατά των Πυρκαγιών: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων απέναντι σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δημόσιο: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου έδωσε πρακτικές οδηγίες για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη λειτουργία των υπουργείων, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται με την ανάλυση των επιμέρους νομοσχεδίων, τα οποία αναμένεται να πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα.

