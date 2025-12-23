Μητσοτάκης: Υποδέχτηκε μαθητές μεινοτικού σχολείου από την Ξάνθη στο Μέγαρο Μαξίμου

Με μαθητές και μαθήτριες του μεινοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης στην Ξάνθη, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Ο πρωθυπουργός υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης, που συνοδεύονταν από τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον πρωθυπουργό για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους, καθώς και για τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

