Κυριάκος Μητσοτάκης: Υποδέχθηκε τον ιδρυτή της Σχεδίας - Τι είπαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», το οποίο εκδίδεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Διογένης ΜΚΟ - Σχεδία» και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ - Σχεδία», που επικεντρώνονται στην υποστήριξη της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, ενώ ειδική μνεία έγινε στον ρόλο του κοινωνικού αθλητισμού σε αυτό το πλαίσιο.



Ο κ. Αλεφάντης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την επικείμενη κατάθεση της υποψηφιότητας, εκ μέρους της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων στην Αθήνα, το 2027.



Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Αλεφάντη για την πρωτοβουλία του και εξέφρασε την προσωπική του στήριξη στη διεκδίκηση της διοργάνωσης.



Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης.