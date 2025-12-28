Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Χανιά Local News Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικη βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός συνάντησε εργαζόμενους στην καθαριότητα και τους έδωσε συγχαρητήρια για την όμορφη εικόνα του λιμανιού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με υπάλληλο της καθαριότητας του Δήμου Χανίων/Φωτ. ZARPANEWS
Στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε την βόλτα του, απέχοντας για λίγο από την απαιτητική του καθημερινότητα, λόγω των εορτών.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το zarpanews.gr, ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με εργαζόμενο της ΔΕΔΙΣΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχάρη τους εργαζόμενους στην καθαριότητα για την διατήρηση της όμορφης εικόνας του λιμανιού.

