Χριστουγεννιάτικη βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο πρωθυπουργός συνάντησε εργαζόμενους στην καθαριότητα και τους έδωσε συγχαρητήρια για την όμορφη εικόνα του λιμανιού.
Στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός έκανε την βόλτα του, απέχοντας για λίγο από την απαιτητική του καθημερινότητα, λόγω των εορτών.
Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το zarpanews.gr, ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με εργαζόμενο της ΔΕΔΙΣΑ.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχάρη τους εργαζόμενους στην καθαριότητα για την διατήρηση της όμορφης εικόνας του λιμανιού.