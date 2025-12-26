Αυτά τα βιβλία ξεχώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις φετινές γιορτές

Τη συνδρομή των ακολούθων του στα social media ζήτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας φωτογραφία με έξι βιβλία που επέλεξε να διαβάσει στις γιορτές.

«Πολλά βιβλία, ελάχιστες μέρες… από πού να ξεκινήσω;» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Ιnstagram, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», που παρουσίασε πρόσφατα ο Σταύρος Θεοδωράκης μαζί με τον Άρη Βουρβούλια.

Το βιβλίο περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για 14 κρίσιμα ζητήματα της χώρας, όπως οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, οι αγροτικές επιδοτήσεις και η στεγαστική κρίση.

Από την ελληνική βιβλιογραφία έχει επιλέξει και το βιβλίο «Ψηφιακός Ανθρωπισμός» του Θεφάνη Τάση, ενώ τα υπόλοιπα βιβλία είναι από τη διεθνή βιβλιογραφία.