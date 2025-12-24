Γούρι με τα αρχικά του Πρωθυπουργού και στους υπουργούς για να ξορκίσουν το πολιτικά δίσεκτο 2025

Μία έκπληξη περίμενε και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός δώρισε στους Υπουργούς του ένα γούρι για το 2026, όπως είχε κάνει μία εβδομάδα νωρίτερα και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που βρέθηκαν στην πρωθυπουργική έδρα στο καθιερωμένο πλέον χαλαρό ποτό εν όψει της εορταστικής ανάπαυλας.

Όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα, πρόκειται για ένα μετάλλιο, που στη μία του όψη έχει την πρόσοψη του Μεγάρου Μαξίμου και στην άλλη την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη κάτω από το 2026.

Πάντως, εάν κρίνουμε από τις κρίσεις και τις εν γένει δυσκολίες, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο…πολιτικά δίσεκτο 2025, κάθε βοήθεια, ακόμη και αυτή της τύχης μοιάζει καλοδεχούμενη για το κυβερνών κόμμα.