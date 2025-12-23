Ξεκαθαρίζει η ΕΛΑΣ: Δεν επιτρέπεται κυκλοφορία οχημάτων με τρακτέρ στις εθνικές οδούς

Κατηγορηματική εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τροχαία δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων –συμπεριλαμβανομένων και βαρέων – στις εθνικές οδούς, όσο παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στο οδόστρωμα.

Η τοποθέτησή της έρχεται την ώρα που οι αγρότες υποστηρίζουν πως από σήμερα προχωρούν σε αναδιάταξη των μπλόκων, με στόχο να δοθούν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στους δρόμους που παραμένουν κλειστοί λόγω των κινητοποιήσεων.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με φόντο πλάνα από τα μπλόκα σε Μάλγαρα και Νίκαια, προσθέτοντας σε άλλο σημείο: «Αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει, τι θα κάνουμε;»

Η κ. Δημογλίδου στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα ασφάλειας, τονίζοντας πως σε ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη δεν υπάρχει επαρκές περιθώριο αντίδρασης. «Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει, τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες και μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κόντρα με τους αγρότες», ωστόσο απέρριψε το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων όπου οι αγρότες προτίθενται να αφήσουν λωρίδα κυκλοφορίας. «Μιλάμε για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους να κάνουν τις σημαδούρες;» ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι το πρωί της Τρίτης δεν έχει αλλάξει η εικόνα σε κανένα μπλόκο. «Δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολες και εκεί υπάρχει κίνδυνος, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να τις δίνουμε. Υπάρχουν τροχονόμοι παντού», τόνισε.

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η Τροχαία και όχι οποιοσδήποτε διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων», κατέληξε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Πού παραμένουν τα μπλόκα – Αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς

Τα περισσότερα μπλόκα εξακολουθούν να εντοπίζονται σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Σύμφωνα με τους αγρότες, από σήμερα οι διελεύσεις θα επιχειρούνται με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στο πλάι κάθε ρεύματος κυκλοφορίας.

Κεντρικό μπλόκο παραμένει αυτό της Νίκαιας Λάρισας, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια ώρα, αγρότες από Καρδίτσα και Τρίκαλα έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από τη Ριτσώνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο υπάρχει προς το παρόν μία λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν θα ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αντίθετοι στη διέλευση φορτηγών.

Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστό. Οι αγρότες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Τροχαία για το άνοιγμα δύο λωρίδων, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση, οι αγρότες του μπλόκου στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα ανακοίνωσαν ότι από σήμερα η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φορτηγών, διεξάγεται κανονικά, τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης–Ιωαννίνων.

Τέλος, οι αγρότες στο μπλόκο του Καλπακίου, στα Ιωάννινα, αποφάσισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας να αφήσουν τον δρόμο ανοιχτό έως την Παρασκευή. Το συντονιστικό τους όργανο θα συνεδριάσει την ίδια ημέρα, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει για τις επόμενες κινητοποιήσεις.