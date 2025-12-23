Δικηγόρος Ανεστίδη: «Οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί - Για τον έλεγχο ξέρουμε από δημοσιεύματα»

Την πληροφορία ότι οι λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη είναι δεσμευμένοι από το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, έδωσε ο δικηγόρος του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, μετά το μπέρδεμα που επικράτησε το πρώτο 24ωρο για το αν το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων βρίσκεται ή όχι υπό έλεγχο σχετικά με φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο εντολέας μου δεν το αρνείται από χθες. Το αρνήθηκε προχθές όταν έλαβε γνώση μέσω δημοσιευμάτων ότι υπάρχει κάτι σε βάρος του», τόνισε ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρίκας, μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα».

«Μέχρι χθες (Δευτέρα 22/12) το απόγευμα, ο κ. Ανεστίδης έκανε κανονικά τις τραπεζικές συναλλαγές του. Από χθες το απόγευμα, οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί. Δεν έχουμε γνώση για ποιο λόγο συνέβη αυτό», εξήγησε.

«Ό,τι γνωρίζουμε ο κ. Ανεστίδης κι εγώ είναι μέσω των δημοσιευμάτων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής το πρωί της Τρίτης (23/12) βρισκόταν στην τράπεζα προσπαθώντας να μάθει για ποιο λόγο δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του.

«Μέχρι και την προηγούμενη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, το ΑΦΜ του κ. Ανεστίδη δεν ήταν δεσμευμένο. Στις 17 Δεκεμβρίου έγινε κανονικά η εκταμίευση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς του», ανέφερε.

«Το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εξεδόθη εισαγγελική διάταξη για την δέσμευση των λογαριασμών του. Το χρονικό σημείο, σε άλλη περίπτωση δεν θα το ελάμβανε κανείς υπόψη. Λόγω όμως της περιρρέουσας ατμόσφαιρας αυτή τη στιγμή, αυτό λέει άλλα πράγματα», υπογράμμισε ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη.

Κουκούτσης: «Δέσμευση ΑΦΜ δεν σημαίνει από μόνο του απάτη»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, Γιάννης Κουκούτσης, τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή δεν ελέγχεται μόνο ο κ. Ανεστίδης, ελέγχονται χιλιάδες αγρότες».

«Τα χρήματα που λένε ότι θα επιστρέψουν για να τα δώσουν στους αγρότες από αυτά τα ΑΦΜ προέρχονται», ανέφερε ο κ. Κουκούτσης, διευκρινίζοντας ότι τα προβλήματα που ανακύπτουν δεν είναι από μόνα τους ενδείξεις απάτης. «Μπορεί να υπάρχουν επικαλύψεις στα αγροτεμάχια, το ΚΑΕΚ ή το ΑΤΑΚ να μην είναι σωστό», επισήμανε.