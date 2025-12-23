ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.077 δικαιούχους αγροτών και κτηνοτρόφων

Το ποσό των 25,3 εκατομμυρίων ευρώ κατατέθηκε σε 43.077 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησαν οι πληρωμές, έως σήμερα, έχουν καταβληθεί συνολικά 1,44 δισ. ευρώ σε 532.611 μοναδικούς δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι εξής πληρωμές: