ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.077 δικαιούχους αγροτών και κτηνοτρόφων
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις πληρωμές σε αγρότες, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους.
Το ποσό των 25,3 εκατομμυρίων ευρώ κατατέθηκε σε 43.077 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησαν οι πληρωμές, έως σήμερα, έχουν καταβληθεί συνολικά 1,44 δισ. ευρώ σε 532.611 μοναδικούς δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι εξής πληρωμές:
- 25 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε 42.982 κτηνοτρόφους ως ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και της πανώλης των ζώων.
- 221.000 ευρώ καταβλήθηκαν σε 61 αγρότες για την αποκατάσταση ζημιών από φερτά υλικά στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.
- 22.000 ευρώ καταβλήθηκαν σε 12 αγρότες για τις καλλιέργειες σύκων, φιστικιών, μήλων και καστάνων στις περιοχές της Αττικής και της Λάρισας.
- 60.500 ευρώ καταβλήθηκαν σε 22 αγρότες για ζημιές από την πτώση αεροσκάφους στον νομό Καβάλας.