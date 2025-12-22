«Μύλος» με την εισαγγελική παρέμβαση για τον Ανεστίδη - «Δεν έχει δεσμευθεί κανένας λογαριασμός»

Θολό δείχνει το τοπίο σχετικά με την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά στον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη. Την ώρα που πληροφορίες από δικαστικές πηγές επιμένουν ότι υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση και δικογραφία για τον αγροτοσυνδικαλιστή και άλλους δύο αγρότες (από την Κρήτη), τόσο ο ίδιος όσο και ο δικηγόρος του επιμένουν ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνονται σε δίωξη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τριών αγροτών μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Ανεστίδης, που συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο Εισαγγελέας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία, σε ό,τι αφορά τον συνδικαλιστή, περιέχει αποτελέσματα ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας σε δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στα οποία το ΑΦΜ του εν λόγω, φαίνεται να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι κατηγορούμενοι στους οποίους καταλογίζονται ποσά 130 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα. Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη. Οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν τα έτη 2019 έως και 2024, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που συμπληρώνει ότι τις διώξεις κατά των τριών άσκησε ο Εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν κινητά και ακίνητα στοιχεία στον πρώτο εκ των κατηγορούμενων.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι αγρότες, καταλήγει το δημοσίευμα.

Διαψεύδει ο Ανεστίδης

Την ίδια ώρα, τόσο ο Κώστας Ανεστίδης, όσο και ο δικηγόρος του, Δημήτρης Τσικρικάς, διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι έχουν κληθεί για έλεγχο και ότι έχουν δεσμευθεί λογαριασμοί.

«Πώς θα έπαιρνα τις επιδοτήσεις, εάν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί, γιατί πήρα και την επιδότηση το 70% που είχαμε πάρει στις αρχές του Δεκέμβρη και που πήραμε στις 27 του μηνός, το υπόλοιπο κομμάτι της επιδότησης, το 30%, χωρίς τις παρακρατήσεις, γιατί είναι τόση καθαρή η δήλωσή μου, που δεν έχω λόγο να παρακρατήσω κανένα... Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψεις ή να κάνεις, δεν είναι σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα ούτε τίποτα», δηλώνει ο Κώστας Ανεστίδης.

Μαρινάκης: «Τους όποιους ελέγχους δεν τους κάνει η κυβέρνηση»

Και μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, διά στόματος Παύλου Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τους ελέγχους δεν τους πραγματοποιεί η κυβέρνηση αλλά η εισαγγελία και η οικονομική αστυνομία: «Τις όποιες διώξεις ή τους όποιους ελέγχους δεν τους κάνει η κυβέρνηση. Γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Το μόνο το οποίο υπάρχει είναι μια ξεκάθαρη εντολή ως προς το θέμα των ελέγχων να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα».