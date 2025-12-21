ΟΠΕΚΕΠΕ: Για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης

Στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται και ο αγρότης των Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Ανεστίδης. Ο συνδικαλιστής ερευνάται για επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ που πήρε στο παρελθόν για 16 αγροτεμάχια, στα οποία βρέθηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις.



Οι έρευνες ξεκίνησαν σχεδόν αυτόματα μετά τον έλεγχο που έκανε το ελληνικό FBI για ύποπτες δηλώσεις αγροτεμαχίων. Μέσα στα ΑΦΜ που «χτύπησαν» στο σύστημα ήταν και του Κωνσταντίνου Ανεστίδη, λόγω της μεγάλης επιδότησης που πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε έλεγχο των αιτήσεων που υπέβαλε από το 2019 έως και 2024 με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί πως υπήρξε αναντιστοιχία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες και στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στο κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αντιστοιχία των στοιχείων κτηματογράφησης και της ιδιοκτησίας που δηλώθηκε για 16 αγροτεμάχια τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των τελευταίων 5 χρόνων. Για αυτά τα 16 αγροτοτεμάχια πήρε επιδότηση που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.



Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο αγρότης για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.



O Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για φέτος νέα αίτηση, στην οποία δήλωσε 17 αγροτεμάχια. Για τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν – κατά πληροφορίες – ενδείξεις για ψευδείς δηλώσεις.



Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί το επόμενο διάστημα στον εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες.