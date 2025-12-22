Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο συνδικαλιστής Ανεστίδης - «Όλα είναι λάσπη στο πρόσωπό μου» απαντά

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθείσας ιδιοκτησίας και στοιχείων κτηματογράφησης κατά την πενταετία 2019 – 2024. Για αυτά τα αγροτεμάχια, ο Κώστας Ανεστίδης φέρεται να έλαβε συνολικά 122.765 ευρώ, ενώ συνολικά κατά την ίδια περίοδο οι επιδοτήσεις που εισέπραξε φτάνουν τα 210.550 ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στο πλαίσιο διασταυρωτικών ελέγχων που διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ειδικής Task Force, η οποία εστιάζει σε ΑΦΜ με υψηλές επιδοτήσεις. Ο Ανεστίδης ήταν μεταξύ των ελέγχων λόγω των ποσών που έλαβε τα τελευταία χρόνια.

Ανεστίδης: «Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση»

Ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης σε δηλώσεις που έκανε το πρωί της Δευτέρας (22/12) έκανε λόγο για «λάσπη» προς το πρόσωπό του ενώ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τα δικαιώματα για τα αγροτεμάχιά του τα έχει εδώ και 20 χρόνια, «από τότε που τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση», όπως είπε, δηλαδή «από το 2006-2007».

«Βγάζουν ανακοίνωση, 3η-4η, υποτίθεται και λένε ότι είναι εγκλωβισμένοι και οι λογαριασμοί μου. Νωρίτερα είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω υποχρεώσεις που έχω τώρα. Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μας συμπαρασταθούν. Μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ. Από το χωριό μου, που με ξέρει το χωριό μου σαν κάλπικη δεκάρα. 32 χρόνια στα μπλόκα. Όλη αυτή η λάσπη λοιπόν», δήλωσε συγκεκριμένα και συνέχισε:

«Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα δεκαέξι αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα. Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;».

Τέλος, ο κ. Ανεστίδης έδειξε έγγραφα με την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης από τις 17 Δεκεμβρίου, και αναρωτήθηκε: «Αν ήμουν παράνομος και υπό έλεγχο, η ΑΑΔΕ πώς μου έβαλε λεφτά στις 17 του μηνός».

«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή»

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής δήλωσε από χθες, Κυριακή (21/12) την αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προβεί σε ψευδείς δηλώσεις. «Ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Έκανα όλους τους ελέγχους πριν λάβω τις τελευταίες επιδοτήσεις, τις οποίες δικαιούμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Τους πληροφορώ ότι δεν θα σιωπήσω. Θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους», είπε μεταξύ άλλων.

Ο δικηγόρος του, κ. Δημήτρης Τσικρικάς, σημειώνει ότι ο πελάτης του δεν έχει λάβει ακόμη κλήση για εξηγήσεις, αλλά όταν αυτό συμβεί θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Ανεστίδης έχει ήδη υποβάλλει δήλωση για να λάβει επιδότηση και για το 2025, δείχνοντας ότι παραμένει ενεργός στο πρόγραμμα αγροτικών ενισχύσεων.

Η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ακόμη ασκηθεί κατηγορίες.