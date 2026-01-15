Επειδή εκεί έξω υπάρχουν πολλοί «άπιστοι Θωμάδες» που περίεργα επέμειναν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το δημοσίευμα σχετικά με τις ύβρεις Ανεστίδη κατά Μητσοτάκη και επειδή λίγο αργότερα τον είδαμε στο OPEN να λέει με βεβαιότητα ότι θα είναι στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, ορίστε το βίντεο με τον μεγαλογεωργό να μιλά με χυδαίο τρόπο για τον Πρωθυπουργό, όπως αποκάλυψε ο «Ανιχνευτής».

Τα συμπεράσματα- χωρίς κανένα άλλο σχόλιο - είναι δικά σας.

Αυτό είναι το βίντεο με τον Ανεστίδη να βρίζει χυδαία τον Πρωθυπουργό pic.twitter.com/aXXaZTqxmN — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθείσας ιδιοκτησίας και στοιχείων κτηματογράφησης κατά την πενταετία 2019 – 2024. Για αυτά τα αγροτεμάχια, ο Κώστας Ανεστίδης φέρεται να έλαβε συνολικά 122.765 ευρώ, ενώ συνολικά κατά την ίδια περίοδο οι επιδοτήσεις που εισέπραξε φτάνουν τα 210.550 ευρώ.