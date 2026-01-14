Χυδαία επίθεση με πρωτοφανείς ύβρεις κατά Μητσοτάκη από τον Ανεστίδη

Κώστας Ανεστίδης. Ο μεγαλογεωργός, πρωτοπαλίκαρο στο μπλόκο των Μαλγάρων, δεξιός «από κούνια» και εννοείται «καθαρός σαν αστραπή»- όπως είπε -ως προς την έρευνα που γίνεται για το πρόσωπό του με εισαγγελική εντολή για το θέμα των σκοτεινών πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τον είδα χθες στον Κοτρώτσο να δηλώνει ότι δεν ήταν στο Μαξίμου γιατί η κυβέρνηση φοβάται να τον αντιμετωπίσει. Προφανώς ήθελε να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αλλά τι να του πει;

Μήπως κάτι από αυτά που εκστόμισε μπροστά στα μικρόφωνα των δημοσιογράφων πριν αρχίσουν οι κάμερες να γράφουν;

Επειδή δεν θα αναρτήσω το βίντεο για λόγους προσωπικής αισθητικής και προσβολής θα πω μόνο ότι ο μάγκας Ανεστίδης μπροστά σε μια ντουζίνα δημοσιογράφων άρχισε να βρίζει χυδαία τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μάλιστα, ατμίζοντας αγέρωχος (όπως βλέπετε στη φωτό) έκανε μια από τις χαρακτηριστικές κινήσεις που παραπέμπουν στο: «στα παλιά μας τα παπούτσια» (αλλά όχι ακριβώς εκεί) όταν του επισημάνθηκε ότι αυτά που λέει μπορεί να γίνουν γνωστά.

Αλλά όχι.

Ο Κώστας Ανεστίδης δεν «μασάει» και ήθελε να δει τον Μητσοτάκη γιατί είναι από αυτούς τους: «εγώ σε πληρώνω». Και ποιος ξέρει; Ίσως να είχε την τόλμη να του μιλήσει όπως μίλησε «εκτός αέρα».