Αγρότες «δυο ταχυτήτων»: Διάλογος στο Μαξίμου, αυστηρότητα στα μπλόκα

Διπλό μήνυμα ότι μέσα από τον διάλογο μπορούν να λυθούν παρεξηγήσεις και να προωθηθούν αμοιβαία επωφελείς λύσεις, αλλά και πως η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται και δεν μπορεί να δεχθεί «παρανομίες και παραλογισμούς» εξέπεμψε το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπρόσωπους μπλόκων, που είχαν εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες την επιθυμία να προσέλθουν στο διάλογο με την κυβέρνηση.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι κατά τη συνάντηση, που διήρκεσε 3,5 ώρες έγινε μία ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ επιβεβαιώνουν ότι το αγροτικό ζήτημα αναβαθμίζεται πλέον ως μία από τις κεντρικές προτεραιότητες του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως είχε γράψει εδώ και ημέρες το flash.gr, στην κυβέρνηση είχαν επεξεργαστεί λύσεις για συγκεκριμένα ζητήματα με τον πρωθυπουργό να τις παρουσιάζει στους εκπροσώπους των αγροτών.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να επωφεληθούν του φθηνότερου αγροτικού ρεύματος και όσοι αγρότες εξυπηρετούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τη ΔΕΗ, ενώ οι ίδιοι δεν θα πληρώνουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, αλλά ούτε και τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Επίσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, πρόκειται να συσταθεί επιτροπή, που θα εξετάσει την αναθεώρηση προς τα πάνω του πλαφόν για το πετρέλαιο θέρμανσης ανά καλλιέργεια. Επίσης, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ πρόκειται να υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών, που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Για το συγκεκριμένο θέμα, άλλωστε, συμφωνήθηκε να υπάρξει εντός του επομένου 15μερου ακόμη μία συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους κτηνοτρόφους.

Αγρότες «δυο ταχυτήτων»

Ωστόσο, η χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου δε συνεπάγεται και εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς η Πανελλαδική Συντονιστική φλερτάρει με την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων της τουλάχιστον για τα αμέσως επόμενα 24ώρα.

«Ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνοντας κατ' ουσίαν ότι περαιτέρω παρακώλυση των συγκοινωνιών θα ενεργοποιήσει τις αυστηρότερες διατάξεις του ΚΟΚ.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος τονίζει ότι η πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου παραμένει ανοιχτή για όποιον ζητήσει συνάντηση αποδεχόμενος βεβαίως τους όρους που έχουν τεθεί και καταγράφει- σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό - στρατηγικό αδιέξοδο σε όλους όσοι αρνούνται εμμονικά τον διάλογο.