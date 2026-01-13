Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών: Τα μέτρα, η προειδοποίηση και η επόμενη μέρα των κινητοποιήσεων

Έναν πρώτο απολογισμό των αγροτικών κινητοποιήσεων και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς όσους παραμένουν στα μπλόκα επιχείρησε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη μαραθώνια συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πολύ ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση» που «ανοίγει έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή τομέα», σημειώνοντας ότι στη διάρκεια της συζήτησης εξειδικεύτηκαν τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ έγιναν δεκτές και νέες προτάσεις των αγροτών.



Στον πυρήνα των κυβερνητικών δεσμεύσεων βρίσκεται η περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους, με τη διεύρυνση των δικαιούχων του χαμηλού αγροτικού τιμολογίου ρεύματος, ώστε σε αυτό να ενταχθούν και παραγωγοί που βρίσκονται σε ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς για έναν χρόνο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στο σκέλος της έκπτωσης, ενώ ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι Έλληνες αγρότες θα έχουν πλέον «το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη».



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του οργανισμού «απέδωσε ήδη καρπούς», καθώς ολοκληρώθηκαν οι φετινές ενισχύσεις με αυξημένα ποσά σε σχέση με πέρυσι και με δικαιότερη κατανομή. Τα πρόσθετα κονδύλια, σύμφωνα με τον ίδιο, θα κατευθυνθούν σε καλλιέργειες που πλήττονται από χαμηλές τιμές, αλλά και στους κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από την ευλογιά, με ειδική πρόβλεψη και για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επιτάχυνση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

Νέα σύσκεψη με κυβερνητικά στελέχη

Από την πλευρά τους, οι 25 εκπρόσωποι των αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη έκαναν λόγο για διεξοδική συζήτηση διάρκειας τρεισήμισι ωρών, κατά την οποία τέθηκαν όλα τα «οξυμένα προβλήματα» του κλάδου. Στο κοινό τους ανακοινωθέν επισημαίνουν ότι κρίσιμα ζητήματα, όπως οι υποχρεωτικότητες σε ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ και οι διαδικασίες ταυτοποίησης που αφήνουν εκτός πληρωμών πολλούς παραγωγούς, θα συζητηθούν σε νέα ευρεία σύσκεψη την Τετάρτη, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και των επικεφαλής της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Παράλληλα, υπήρξε δέσμευση για ειδική διευρυμένη σύσκεψη με κτηνοτρόφους και επιστημονικούς φορείς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τονίζουν οι αγρότες, μετά την εξειδίκευση και κοστολόγηση των μέτρων θα γίνει η τελική αποτίμηση που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Αυστηρό μήνυμα του πρωθυπουργού

Ωστόσο, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τον κύκλο της έντασης, ο πρωθυπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όσους παραμένουν στα μπλόκα, κάνοντας λόγο για «κομματική μειοψηφία που εκβιάζει ανοιχτά την κοινωνία». «Ύστερα από 45 ημέρες, αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί «εκβιασμούς, παρανομίες και παραλογισμούς», ενώ διαχωρίζει τον «ώριμο και ειλικρινή διάλογο» από τον «λαϊκισμό και τις απειλές».



Την ίδια στιγμή, τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα δείχνουν διατεθειμένα να ανεβάσουν εκ νέου τους τόνους. Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, σε συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής, έθεσαν στο τραπέζι την πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και τη διοργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου.



Παρότι διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρωθυπουργό, επιμένουν στους δικούς τους όρους εκπροσώπησης, ζητώντας τη συγκρότηση δύο επιτροπών, 25 και 10 ατόμων, από τα συνολικά 62 μπλόκα της χώρας. Όπως δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, η πρόταση αυτή θα τεθεί στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας, που θα γίνει την Τετάρτη (14/1) σηματοδοτώντας ότι η σύγκρουση δεν έχει ακόμη εκτονωθεί πλήρως.