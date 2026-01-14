Αγρότες: Σκληραίνουν ξανά τα μπλόκα - Εξετάζεται κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα

Σε σκληρό ντρα ντε φερ διαμορφώνεται η κατάσταση γύρω από τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα και της κυβέρνησης, με τη συνάντηση μιας μερίδας των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανοίγει νέα σελίδα στην ήδη έκρυθμη κατάσταση.

Από την πλευρά τους, οι λεγόμενοι «σκληροί» των μπλόκων που αρνήθηκαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό μετά την αντιπρόταση του ίδιου για το μέγεθος της αντιπροσωπείας που θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνουν ξεκάθαρο πως θα προχωρήσουν σε νέα κλιμάκωση των δράσεων έως ότου προγραμματιστεί «ραντεβού» με την κυβέρνηση με τους όρους που θέτουν. Μάλιστα, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι τρακτέρ να βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας δείχνοντας έτσι την αγανάκτηση που βιώνουν.

Σκληραίνουν τα μπλόκα - Συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Την ίδια ώρα, στις 13:00 σήμερα Τετάρτη (14/1) συνεδριάζει στον Παλαμά Καρδίτσας, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με βασικό θέμα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων έως ότου υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες είχαν ζητήσει να συμμετάσχουν 25 εκπρόσωποί τους στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση να προτείνει 20, ενώ απορρίφθηκε και το αίτημα για συμμετοχή επιπλέον εκπροσώπων κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Στο πεδίο των κινητοποιήσεων, την Τρίτη σημειώθηκε μπλακ άουτ σε όλα τα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας – Ορμένιο, Κήποι, Προμαχώνας, Εύζωνοι, Νίκη – τα οποία έκλεισαν, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό μέχρι να υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, στο ύψος της Νέας Τρίγλιας, αλλά και στους παράδρομους της Εγνατίας Οδού στον κόμβο της Σιάτιστας.

Στις 23:00 το βράδυ της Τρίτης άνοιξε προσωρινά το μπλόκο του Προμαχώνα, επιτρέποντας τη διέλευση εκατοντάδων νταλικών, μετά από εννέα ώρες ακινητοποίησης σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ωστόσο, ο αποκλεισμός είχε ξεκινήσει επ’ αόριστον από τις 14:15, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων. Εκπρόσωπος του μπλόκου του Προμαχώνα θα συμμετάσχει στη σημερινή σύσκεψη στην Καρδίτσα.

Νέα συνάντηση αγροτών με την κυβέρνηση

Σε νέα συνάντηση με την κυβέρνηση προχωρούν οι αγρότες, αυτή τη φορά με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, παρουσία των διοικητών της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καβαδά.

Στο τραπέζι θα τεθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτικότητα διαδικασιών, όπως τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, αλλά και οι, κατά τους αγρότες, ανεφάρμοστες ταυτοποιήσεις που αφήνουν χιλιάδες παραγωγούς απλήρωτους, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωσή τους.

«Φαίνεται ότι μπορούμε να συζητήσουμε»

Αποτιμώντας τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, Γιάννης Βογιατζής, δήλωσε ότι υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές για ουσιαστικό διάλογο. Όπως είπε, η συνάντηση διήρκεσε τέσσερις ώρες και συνεχίζεται, ωστόσο «τα προβλήματα είναι τεράστια» και απαιτούν γενναία στήριξη, ειδικά σε μια χρονιά που χαρακτήρισε «ορόσημο» για τον πρωτογενή τομέα.

«Οι παραγωγοί δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους, οι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει ζωικό κεφάλαιο. Φαίνεται ότι μπορούμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να συζητήσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την ολοκλήρωση των επαφών θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια θα παραμείνει τουλάχιστον έως τη συνάντηση των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα. Για να ανοίξουν οι δρόμοι, όπως τόνισε, απαιτούνται «γενναίες λύσεις» για το εισόδημα και την επιβίωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών οικογενειών.

Τέλος, για τη συνάντηση της Τετάρτης σημείωσε ότι αναμένεται να εξειδικευτεί το θέμα του ΑΤΑΚ, που «καίει» ιδιαίτερα τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο να μπει τέλος σε μια αδικία που αφήνει χιλιάδες αγρότες απλήρωτους.