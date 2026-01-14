Αγροτικό πετρέλαιο: Πώς πέφτει η τιμή στο λίτρο – Τι αλλάζει με ΦΠΑ και ΕΦΚ

Σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής συνεχίζει να πιέζει τη γεωργία, η κυβέρνηση προχωρά σε μηδενισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγροτικές εργασίες. Η παρέμβαση παρουσιάζεται ως μόνιμη και στοχεύει στη μείωση του κόστους καυσίμων, χωρίς να παραβιάζει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος ο φόρος πάνω στον φόρο

Ο συντελεστής ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο παραμένει στο 24%, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπει τη μείωσή του στα καύσιμα κάτω από το συγκεκριμένο όριο. Ωστόσο, η ουσία της ρύθμισης βρίσκεται αλλού: ο ΦΠΑ δεν επιβάλλεται πλέον στον ΕΦΚ, καθώς ο φόρος αυτός μηδενίζεται.

Μέχρι σήμερα, οι αγρότες πλήρωναν ΦΠΑ και στο ποσό του ΕΦΚ, ακόμη κι αν στη συνέχεια λάμβαναν επιστροφή του φόρου. Με τη νέα ρύθμιση, η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται εξαρχής χωρίς ΕΦΚ, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ να υπολογίζεται σε χαμηλότερη βάση και το τελικό κόστος να μειώνεται άμεσα.

Παλιό και νέο σύστημα – Τι αλλάζει στην αντλία

Στο προηγούμενο καθεστώς, ο αγρότης κατέβαλλε ολόκληρη την τιμή του καυσίμου και περίμενε την επιστροφή του ΕΦΚ, έχοντας ήδη πληρώσει ΦΠΑ στο συνολικό ποσό. Με το νέο σύστημα άμεσης έκπτωσης στην αντλία, που αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως από την 1η Νοεμβρίου 2026, η τιμή πώλησης διαμορφώνεται εξαρχής χωρίς τον ειδικό φόρο.

Παράδειγμα: Πόσο πέφτει η τιμή στο λίτρο

Με βάση ενδεικτική καθαρή τιμή 1 ευρώ ανά λίτρο και ΕΦΚ 0,41 ευρώ, στο παλαιό σύστημα το πραγματικό κόστος για τον αγρότη διαμορφωνόταν περίπου στα 1,34 ευρώ ανά λίτρο. Με τη νέα ρύθμιση, η τελική τιμή υποχωρεί κοντά στα 1,24 ευρώ, οδηγώντας σε όφελος περίπου 10 λεπτών ανά λίτρο.

Τι μένει να ξεκαθαρίσει

Ανοιχτό παραμένει το πλαίσιο εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων ούτε ο μηχανισμός ελέγχου της κατανάλωσης. Ερωτήματα παραμένουν για τυχόν όρια λίτρων και για το πώς θα διασφαλιστεί ότι το πετρέλαιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγροτικές εργασίες.



Η κυβερνητική παρέμβαση δεν καταργεί τον ΦΠΑ, αλλά καταργεί την πιο άδικη επιβάρυνση: τον φόρο πάνω στον φόρο. Για τους αγρότες, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη τιμή στο λίτρο, λιγότερη γραφειοκρατία και άμεσο όφελος στην αντλία.