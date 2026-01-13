Αγρότες: Σύσκεψη με κυβερνητικά στελέχη την Τετάρτη - Η ανακοίνωση μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Νέα συνάντηση στελεχών της κυβέρνησης και κινητοποιούμενων αγροτών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το μεσημέρι στο γραφείο του Κωστή Χατζηδάκη, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων που μετείχαν στη συζήτηση που έγινε σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά από αυτή την σύσκεψη αλλά και την εξειδίκευση και την κοστολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης, θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων, όπως τονίστηκε στο ανακοινωθέν των αγροτών.

Ακολουθεί ολόκληρη η κοινή δήλωση των 25 εκπροσώπων των αγροτών, μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη με την παρουσία εκπροσώπων των κινητοποιούμενων αγροτών από όλη την Ελλάδα, με τον πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με τη μεγάλη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών για το αγροτικό ζήτημα. Αναλύθηκαν διεξοδικά, επί τρεισήμισι ώρες, τα οξυμένα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπου υπήρξε περαιτέρω εξειδίκευση των όρων και της μεθοδολογίας εφαρμογής των ανακοινωθέντων μέτρων από την κυβέρνηση.



Ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων όπως τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, καθώς και οι ανεφάρμοστες διαδικασίες ταυτοποίησης που αφήνουν εκτός πολλούς απλήρωτους αγρότες συναδέλφους, θα συζητηθούν σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11:30 στα γραφεία της Αντιπροεδρίας, με τη συμμετοχή των υπουργών, του αντιπροέδρου κύριου Κ. Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίου Σ. Κωνσταντίνου, του υπουργού Οικονομικών κυρίου Θ. Πετραλιά, καθώς και των διοικητών της ΑΑΔΕ, κυρίου Γεωργίου Πιτσιλή, και του ΟΠΚΠ, κυρίου Ιωάννη Καβαδά.



Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι θα υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα, καθώς και της επιστημονικής ομάδας η οποία θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς. Μετά το πέρας των αυριανών συναντήσεων, με την εξειδίκευση και την κοστολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης, θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων».

«Τέθηκαν όλα τα προβλήματα. Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για συγκεκριμένα μέτρα για τα θερμοκήπια που αφορούν την περιοχή μας, όπως το κόστος παραγωγής, εργάτες γης και άλλα», είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου του Δήμου Φαιστού, Μανώλης Ορφανουδάκης και πρόσθεσε «νομίζω θα βγει κάτι θετικό, και περιμένουμε έμπρακτα όλα όσα ειπώθηκαν».



Από την πλευρά του ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, «Πήγασος» από την περιοχή του Κιάτου υπογράμμισε πως «είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ένας δίαυλος, ο οποίος ξεκίνησε σε μία διάρκεια συζητήσεων τρεισήμισι ωρών που είχαμε, αλλά δεν τελειώνει εδώ» Σύμφωνα με τον ίδιο θα γίνει συζήτηση και στη Βουλή με την συμμετοχή των αγροτών, ενώ απαnτώντας σε αυτούς που λένε όσους προσήλθαν σε διάλογο, πρόθυμους τόνισε ότι "δεν είμαστε πρόθυμοι, δεν ακολουθούμε κομματικές επιταγές".



«Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα για το ευαίσθητο θέμα της ευλογιάς» δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας. Σημείωσε ότι στην κτηνοτροφία υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και πως υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση για ενίσχυση του χαμένου εισοδήματος και το 2026 για αυτούς που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά.

Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν βρέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.



Ειδικότερα, τέθηκαν τεχνικά ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες και την επαγγελματική τους εκπροσώπηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η πράσινη μετάβαση, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και η νέα ΚΑΠ, με έμφαση στον πανελλαδικό διάλογο, την ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες, τα βασικά και οικολογικά σχήματα, καθώς και τη διασύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή μέσω νέου μοντέλου.



Συζητήθηκαν ακόμη το αυξημένο κόστος παραγωγής, με αναφορές στο ρεύμα και το πετρέλαιο και την ανάγκη επικαιροποίησης της μεθοδολογίας, η ενίσχυση της μηδικής στις «κόκκινες» περιοχές και των θερμοκηπίων, οι αγροτικές υποδομές (αρδευτικά έργα και αγροτικοί δρόμοι), η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης οι εργάτες γης, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η εκπαίδευση των αγροτών, η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης, οι τιμές των φυτοφαρμάκων, καθώς και το ζήτημα της ευλογιάς.

