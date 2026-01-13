Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες»

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 15:00 η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους από 14 μπλόκα όλης της χώρας οι οποίοι έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά την κλειστή σύσκεψη που είχαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για τις τελευταίες λεπτομέρειες της ατζέντας του ραντεβού.

Υποδεχόμενος τους αγρότες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε αιχμές για όσους είπαν «όχι» στο ραντεβού.

«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες - είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και πως οι λύσεις που έχουν δοθεί θα εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.



Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.



Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.



Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.



Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει.

Από πλευράς κυβέρνησης στη συνάντηση συμμετέχουν:



Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Όπως φαίνεται από τη σύνθεση η εκπροσώπηση δείχνει αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα, με τους εκπροσώπους να έρχονται από 14 μπλόκα και άλλες οργανώσεις



Ποιοι αγρότες συμμετέχουν στη συνάντηση

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση

