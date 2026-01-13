Αναβάλλεται το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη (λόγω αγροτών)

Το θρίλερ με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα νέα δεδομένα, που εκ των πραγμάτων θέτει η νέα, τρίτη κατά σειρά άρνηση του Πανελλαδικού Συντονιστικού να προσέλθει στον διάλογο με τον πρωθυπουργό φαίνεται πως ανατρέπει και τον κομματικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας.

Υπ' αυτό το πρίσμα στην Πειραιώς αποφάσισαν σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr να αναβάλλουν το Προσυνέδριο, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη με θέμα την Εξωτερική πολιτική και τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα τουλάχιστον εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται να είναι το τελευταίο πριν από το «γαλάζιο» εκλογικό Συνέδριο το τριήμερο 15 – 17 Μαϊου στην Αθήνα. Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως το flash.gr, ο έως τώρα προγραμματισμός στην Πειραιώς προβλέπει την πραγματοποίηση Προσυνεδρίων σε Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και Ρόδο.